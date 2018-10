Paulina Goto te dice: "Tú sigue"

Paulina Goto experimenta uno de los momentos más multifacéticos de su carrera. Sin dejar de lado la actuación, la protagonista de “El vuelo de la victoria” ahora retoma su pasión musical de la mano de un ritmo latino donde deja en claro el poder e impacto femenino que tanto la caracteriza.

La actriz y cantante recuerda con agrado las travesías musicales que ha vivido a la par de sus proyectos en telenovelas o junto a la agrupación M15, sin embargo, actualmente reconoce el enfoque y prioridad total que su consolidación como cantante tiene con su primer sencillo “Tú sigue”, en el que también se reafirma como compositora.

En entrevista, detalla: “Es mi regreso total a la música. Inicié mi carrera actuando y cantando y desde mi primera novela, ‘Niña de mi corazón’, firmé mi primer disco, después llegó M15. La música siempre ha sido parte de mi vida, pero pasaron años fuera de esto, ahora estoy feliz de estar de regreso”.

En compañía de productores y compositores cercanos como Baby Noel, Paulina Goto decidió apostar por este sencillo que considera un grito contundente de valentía para animar a las mujeres a romper los estereotipos y seguir sus sueños tanto personales como profesionales.

“Es un reflejo de lo que estoy viviendo ahorita. ‘Tú sigue’ es un recordatorio que siempre vale la pena el apostarle a los sueños, a lo que eres y crees, para mí eso es la música. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto desde hace tiempo y no había podido, creo que todo es un riesgo, también me daba miedo hacerlo porque como actriz he tenido mucho trabajo y la música era una cuenta pendiente”.

Capítulos musicales

La cantautora señala que si bien la industria musical ha cambiado en su forma de consumo en los último años, enfrentar la inmediatez de redes sociales y usar las nuevas tendencias a su favor son los principales retos en los que ha salido victoriosa, pues antes de lanzar oficialmente “Tú sigue”, la cantante compartió pequeños capítulos-documentales en YouTube, en los que expone el proceso de retomar su carrera en los escenarios.

“Antes de lanzar mi video y canción oficial, he estado lanzando contenido con capítulos que muestran esta faceta musical, contarles un poco de mi vida, de dónde vengo, de que la música siempre ha sido presente. Quiero que la gente me conozca, que vean el proceso creativo que he tenido, mis composiciones y lo que está canción significa para mí”.

Belleza andante

Uno de los proyectos que también tiene a Paulina en los cuernos de la luna, es la invitación directa por parte de la compañía internacional de cosméticos MAC para que la actriz y cantante mexicana sea la primera artista en hacer su propio labial y ser embajadora de la prestigiada marca en las principales ciudades del país.

“Soy la primera actriz y cantante mexicana en hacer una colaboración así con MAC, que este lipstick lleve mi nombre y mi diseño en un color rojo padrísimo. Es algo que ya ha hecho Ariana Grande o Rihanna, artistas a las que admiro muchísimo, casi me desmayo de la emoción cuando me hacen esta invitación, me da mucho orgullo reflejar aquí mis raíces, a México”.