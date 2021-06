Paty Cantú: confesiones desde el éxito y el amor

¡La unión hace la fuerza! Los seguidores de Paty Cantú mueven montañas. Después de la salida digital en noviembre pasado de su álbum “La mexicana”, su público estuvo buscando la manera en que el disco también se editara en físico y la cantautora hizo eco de las peticiones a Universal Music; además, con pruebas en mano del éxito que fue y ha sido la placa, finalmente hoy se estrena de manera oficial en tiendas.

Comparte en entrevista Paty que incluso “La mexicana” se agotó en varios puntos durante la preventa: “Estoy muy contenta de que ‘La mexicana’ también pueda salir en versión física en tiempos donde claramente ya no es lo común, que ya es más bien la excepción y no la regla. Pero creo que significa muchas cosas; por ejemplo, que a los fans les gustó mucho el disco, que movieron montañas, porque yo lo veía en las redes sociales y no sabía a qué nivel iba a llegar o qué iba a provocar esto”. Así que Universal no hizo oídos sordos y echó a andar la maquinaria.

Para Paty significa mucho esto porque para ellas sus seguidores son sus cómplices, su familia, “me han permitido crear una carrera y me han recibido de manera personal, porque al final siendo compositora y siendo productora, cuando saco una canción, (todo) se vuelve personal. Entonces, que ellos reciban esta música, me hace sentir que me reciben a mí, que nos entendemos, que ellos también pasan por las mismas cosas, y si ellos querían esto (el disco físico) yo también me iba a mover para que sucediera, porque siempre quiero ser recíproca en ese cariño que me dan”.

Además, quien adquiera el disco por las distintas opciones que hay de compra, recibirá regalitos de colección, como el que vayan firmados ya ciertos discos, litografías y merch oficial. Acota Paty que “La mexicana” cerró el 2020 siendo el segundo álbum con más streams en México, “el primero fue el de Danna (Paola), quien es otra gran mujer”.

Durante estos meses, tras la salida del disco, Paty siguió y sigue muy activa en la música, publicando otros temas como: “Odiarte” con Lasso, “Si yo fuera tú” con María Becerra y colaborando para otros artistas como con Raquel Sofía en “Apagar” y con Safree en el tema “Bailando”.

Paty Cantú y el actor Christian Vázquez disfrutan de su noviazgo. ESPECIAL

Lanza su propia editora

Desde hace ya tiempo Paty tenía en proceso el desarrollo de su editora, “Drama Queen Publishing”, y ahora ya es una realidad, en ella estará firmando a artistas, autoras y autores: “‘Drama Queen' es mi editora y ‘Kiva Music’ es el sello en el que estoy como socia junto a Stefano Vieni y Adriana Muñoz. En el sello firmamos a artistas que ya estamos comenzando a trabajar y desarrollar. Ha sido una experiencia muy distinta, al final uno se da cuenta que trabajar mucho te da un capital muy importante que es la credibilidad y con ello puedes quizá levantar el teléfono y ayudar a otra gente. Para mí es importante ver también el camino de otra gente y que pueda ser menos complicado de lo que ha sido el mío”. Expresa que los talentos pueden llegar a tocar la puerta, o ella y su equipo también se lanzan a la búsqueda.

PARA FANS

Los proyectos no paran

Paty es parte de una iniciativa de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) donde se busca concientizar y generar movimiento para ayudar a los refugiados en Latinoamérica. Además, pronto hará un show en streaming para todo el mundo que será en un lugar fuera de México con invitados vía remota y presenciales, del cual avisará próximamente; también, comparte que se prepara ya para los conciertos presenciales donde pueda ser posible tras la reactivación que están teniendo los espacios.

Muy enamorada

Hace unos días comenzaron a revelarse imágenes y mensajes de amor entre Paty y el actor tapatío Christian Vázquez, y a la pregunta de cómo es estar viviendo esta experiencia del enamoramiento, señala que está muy contenta.

“Es raro para mí que me pregunten porque yo nunca hablo de eso, pero pues ya subí unas fotos… Estoy contenta, y no es que ahora mi vida y mis entrevistas quiero que se traten de mi vida sentimental, pero al mismo tiempo también quería mostrarme a mí misma, más que a los demás, que tengo el derecho de tener balance en mi vida, que no soy un robot y que no tengo que pretender que mi vida personal no existe, y estoy contenta (él) es una muy buena persona”.