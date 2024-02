Patti Smith conmueve con la poesía de sus paisajes sonoros

Una voz poderosa, hipnótica y deslumbrantes es la de Patti Smith, una leyenda de las artes contemporáneas con mucho por decir y revelar. Este miércoles por la noche en el Conjunto Santander a través del performance "Correspondences" donde fue acompañada por Soundwalk Collective, la llamada "Madrina del Punk", llevó al público por una gama de emociones y reflexiones a través de tópicos como la naturaleza, el entorno, la vida, la fauna y las emociones.

Arropada por un espectáculo visual con imágenes impactantes entre visuales y escenas de películas, los cuales se acompañaban de sonidos y música en vivo, navegó entre paisajes sonoros a través de una narrativa poética, estridente, psicodelica y punk que mantuvo cautiva a la audiencia.

Si su voz resonó con fuerza en la Sala Plácido Domingo, fue también por la audacia de Soundwalk Collective a través del trabajo sonoro, artesanal y experimental que desarrolló en vivo, creando atmósferas envolventes como si estuviera musicalizando una película en vivo. La pasión por la creación de sonidos quedó de manifiesto con este performance.

"Correspondences" es un proyecto que inició precisamente como cartas sonoras entre Patti y Stephan Crasneanscki de Soundwalk Collective, pues él viajando por el mundo, obteniendo sonidos de los lugares más recónditos, le hacía llegar estos archivos a la estrella de la música, quien inspirada comenzaba a desarrollar poesía acerca del cambio climático, la fauna y otras preocupaciones que la atañen y dónde ha instado a los jóvenes en estos días que ha estado en Guadalajara a creer en ellos mismos y trabajar duro por conseguir sus logros sin hacer caso a quienes destruyen con comentarios mordaces e hirientes, por ejemplo, a través de redes sociales.

Este performance se complementa con una exposición audiovisual que lleva el mismo nombre que el espectáculo y que estará disponible hasta el 16 de marzo en la Sala 3 del Conjunto Santander.

"Gracias, los quiero. Somos un colectivo sonoro, y estoy muy orgullosa de estar en Guadalajara por primera vez. Gracias por darnos la bienvenida, lamento hablar solo inglés, pero quiero cantar una canción a capella como una pequeña oración por ustedes".

Fue así que Patti, invitó al músico Lenny Kaye para regalarle al público su mítica canción "Because The night", la cual fue coreada por la audiencia, quien además aplaudió de pie a Smith, pues no siempre se tiene tan de cerca a una leyenda.

