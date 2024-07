Microsoft: ¿qué pasará con los bancos y cajeros automáticos en México?

En las primeras horas de este viernes 19 de julio se presentó una falla de Microsoft a nivel global, suceso que ha representado inestimables afectaciones en la ejecución de diversas actividades cotidianas, sobre todo para los clientes y empleados de las empresas usuarias de CrowdStrike.

La plataforma de seguridad informática CrowdStrike reconoció ser la responsable de este acaecimiento, pues una actualización defectuosa en sus sistemas afectó a los equipos Microsoft.

En México, la falla ha afectado al sector aéreo, pues diversas aerolíneas, entre ellas Viva Aerobús y Volaris, se han visto obligadas a cancelar sus operaciones debido a que los problemas técnicos impiden que realicen check-in y facturen con normalidad.

Te puede interesar: Esto es lo que le costó el fallo a Microsoft

¿Qué pasa con los bancos?

La industria financiera es un ámbito que preocupa a varios sectores de la población, pues las redes bancarias no quedaron excentas a presentar dificutades en sus operaciones.

Por fortuna, en el área de los sistemas bancarios, México no ha presentado el nivel de dificultades que otras regiones del mundo reportan, muestra de ello es que los cajeros automáticos continúan operando con normalidad hasta ahora.

Sin embargo, el hecho de que hasta ahora no se hayan presentado mayores dificultades, no implica que no se puedan presentar más adelante, pues el fallo mundial de Microsoft prevalece.

Por esta razón, se recomienda estar al tanto de los informes de instituciones bancarias o, de ser necesario, contactarse directamente con ellas.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp