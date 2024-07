Si bien el público tiene muy presente a M’Balia Marichal como parte de OV7, agrupación en la que por más de 30 años se desarrolló como cantante y bailarina, la estrella pop se encuentra en una nueva etapa de su vida donde está buscando desarrollarse como actriz, no es ajena al teatro musical y por ello es que ha decidido buscar nuevos horizontes en el histrionismo, para muestra su reciente incorporación al montaje “Los monólogos de la vagina”.

De hecho, este jueves 25 de julio en punto de las 20:00 horas será su debut a prensa en el Teatro Libanés de la Ciudad de México, donde además compartirá escenario con Dalilah Polanco y Raquel Garza. Aunque previamente, M’Balia ya se había presentado a inicios de julio en una función con Lorena de la Garza y Janet Arceo con motivo de las ocho mil 100 representaciones del espectáculo.

“Regresar al escenario del teatro es algo que me ilusiona mucho, tenía muchas ganas desde que inició la pandemia y donde dejé ‘El donador de almas’ y ‘Los negros pájaros del adiós’. Así que regresar a una puesta en escena tan importante y relevantes con un estándar en sus actrices tan reconocido y garantizado, es un honor”, comparte M’Balia en entrevista con EL INFORMADOR.

Además, destaca que en gran medida se animó a ser parte de este proyecto por el propósito tan claro que éste tiene, pues genera la empatía entre las mujeres, “y ya desde dentro he podido entender cuánto representa y a cuántas personas puede llegar. Así es que regreso a mi mundo actoral, cosa que me tiene muy entusiasmada y además, como mujer, tengo la oportunidad de comunicar mensajes muy importantes”.

Recuerda la actriz que desde hace tiempo ya había estado recibiendo propuestas para teatro y cine, pero las tuvo que dejar pasar debido al calendario de la gira con OV7, sin embargo, ya tenía muy presente que cuando los conciertos acabaran, quería incorporarse al teatro porque lo tiene muy presente, “pero tenía que ser en un proyecto que me permitiera mostrar una faceta diferente donde la gente estuviera en contacto con la que soy y que para mí fuera algo que me moviera alguna fibra”. Y así es como llegó a “Los monólogos de la vagina” a su vida.

“Empatizar con estas historias no fue complicado en lo absoluto, mientras leía el guion completo, la verdad es que me estremecía, lloraba y reía, la verdad es que comprendí por un lado que quería hacer todos los monólogos (risas) y por otro lado conocer toda la labor que había con este proyecto. La situación que viven nuestras mujeres es muy difícil de explicar para una persona que no es tan emocional y que no se encuentra en nuestros zapatos, es muy complicado de verdad hacerle ver la realidad de nuestra cotidianeidad en las cosas a las que estamos sujetas, atadas, condicionadas y limitadas por el simple hecho de ser mujeres. Parece exagerado y dramático a veces, pero ‘Los monólogos de la vagina’ logra que cada testimonio te lleve a estar dentro de la piel de una mujer y cómo se vive desde ese lado de la moneda el que el mundo esté tan lleno de tabúes”.

M’Balia resalta que le gusta mucho sorprender a la gente con algo que no se espera, incluso, resalta que lo que le apasiona como artista precisamente no está en la música sino en la actuación: “Todos los seres humanos somos el conjunto de nuestras partes y he tenido la fortuna de compartir una gran parte de lo que soy (en la música) pero que definitivamente no es mi todo, queda tiempo todavía para que podamos explorar lo demás”.

Inclusive es tajante al decir que puede vivir sin dedicarse a la música, así que el público de momento no verá una faceta solista de M´Balia: “Nunca digas nunca, quizá un día retome, pero hasta ahora no ha sido algo que esté ahí en mi corazón, son otro tipo de cosas las que me gustan. Y este año me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas en el lado empresarial. Escénicamente hay mucho territorio que explorar, puedo decir que amo bailar, no podría vivir sin hacerlo, pero puedo dejar de cantar el resto de la vida, prefiero actuar, es muy fuerte esta revelación pero es muy real”.

Con “Los monólogos de la vagina” M’Balia también saldrá de gira, su primera fecha fuera de la CDMX será el 31 de agosto, en Ecatepec, en el Estado de México y de ahí espera pronto visitar otras ciudades como Guadalajara y Monterrey.

“Prácticamente quedó cancelada”

Hasta hace unos meses se encontraba en proceso de planeación una serie que llevara a la pantalla chica la historia de la agrupación OV7; sin embargo, el proyecto ya no continuó: “Quedó en pausa, al final, prácticamente quedó cancelada, no es la palabra adecuada o precisa, pero hubo un tema entre producción y cuestiones ya muy internas previas a lo que hubiera sido sentarnos nosotros a elaborar el guion y literalmente se paró, vino la pandemia y en esa transición la serie quedó en el limbo y en un determinado momento se decidió parar el proyecto”, señaló la actriz, bailarina y cantante.

