En el programa de la tarde de este miércoles, las y los conductores de "Ventaneando" retomaron el tema referente a la orden de arresto emitida por un juez de control, la cual no pudo ser procesada, debido a que ganaron un amparo temporal, sin embargo, Daniel Bisogno pormenorizó que dicha petición ya obtuvo carácter de amparo definitivo, por lo que ya no podrán ser puestos a disposición de las autoridades y en cambio, aseguró que buscan demandar a la persona responsable del procedimiento judicial en el que se vieron inmiscuidos hace un par de semanas.

El pasado 17 de marzo, se dio a conocer que a través de una orden de aprensión, girada por un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Patricia Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez serían arrestados hasta por 36 horas, debido a que habían hablado de un tema del cual se les había advertido no podían tratar durante el programa, pero dicha orden no pudo ser procesada, debido a que la y los conductores del show se ampararon con el argumento de que no habían recibido ninguna notificación previa.

Días más tarde, los integrantes de "Ventaneando" se pronunciaron durante el programa, sin embargo, en ese momento aclararon que no podían detallar acerca de quién había solicitado la origen de arresto al juez de control, debido que era un proceso legal todavía en marcha, pero a nueve días de hablar del tema por última vez, volvieron a alzar la voz, pues ayer fueron informados acerca de que la jueza de amparo ya había concedido un amparo definitivo, el cual impedirá que Chapoy, Bisogno, Sola y Manjarrez sean arrestados, como se pretendió a mediados de mes.

"Como saben existe un procedimiento judicial en el que se pretende restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de nuestros conductores de ´Ventaneando´, a capricho de un particular, en contra de esa arbitrariedad se presentaron demandas de amparo, y el 28 de marzo de 2023, la jueza de amparo concedió la suspensión definitiva de nosotros los conductores para que no fuéramos arrestados", indicó el presentador de TV.

"El muñeco" prosiguió y destacó que dicha resolución demostraba que existió "una dolosa intención" por el particular que recurrió a la autoridad pericial en la búsqueda de cometer una injusticia "bajo una falta apreciación de la realidad", pues en ningún momento fueron notificados del posible arresto al que serían procesados. "Dejamos claro que la libertad de expresión se defenderá hasta sus últimas instancias, pues ese derecho no puede ser limitado de forma arbitraria a capricho de particulares que utilizan al sistema judicial faltando a la verdad".

Por todo lo anterior, Bisogno indicó que ejercerán acciones legales en contra del particular que trató de afectarlos y reiteró su compromiso con el ejercicio periodístico que realiza el programa desde hace 27 años, cuando se emitió su primera programa.

MF