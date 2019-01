Passenger ofrecerá nuevo "show" en el Plaza Condesa

Como parte de su gira por América Latina, el cantautor británico Passenger ofrecerá un concierto en el Plaza Condesa de la Ciudad de México el 16 de marzo, para promover su producción discográfica más reciente “Runaway”.

El sucesor de “Young as the morning old as the sea” es “Runaway” y está conformado por 10 canciones, entre las que se encuentran “Hell or High Water”, “Heart to Love”, “Let’s Go”, “He Leaves You Cold”, “To Be Free”, “Survivor”, entre otras.

Otros países que también visitará el intérprete, son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú después de haber estado de gira el año pasado en Europa, Australia y Norteamérica, de acuerdo a un comunicado.

Los boletos para el concierto en el recinto capitalino saldrán a la venta el próximo 24 de enero igual que en Colombia, mientras que para el evento de Perú será el día 26 y los de Brasil el 30 de enero, para Argentina aún no hay fecha.

Mike Rosenberg, mejor conocido como Passenger, nombre de su anterior proyecto musical, es reconocido por el éxito del sencillo “Let Her Go” y cuenta con diez producciones discográficas, además ha realizado giras en gran parte del mundo.

AC