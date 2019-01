Los Yeah Yeah Yeahs y Tame Impala encabezan el Corona Capital Guadalajara

La segunda edición del Corona Capital Guadalajara tendrá como estelares a Tame Impala, The Chemical Brothers, Pheonix, y los Yeah Yeah Yeahs.

Los organizadores del festival revelaron el cartel por medio de interacciones de los usuarios de Twitter.

El line-up lo completan Dillon Francis, Goo Goo Dolls, Chromeo, Christine and the Queens, OMD, White lies, Rhye, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, Classixx, The Joys Formidable, Holy Ghost!, Of Montreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree.

El festival se realizará por primera vez en la explanada del Estadio Akron el próximo 11 de mayo. La preventa Citibanamex para los boletos será el 28 y 29 de enero.

Este es el cartel oficial de la segunda edición del #CoronaCapitalGDL.



11 de mayo

Explanada Estadio Akron

Preventa @Citibanamex: 28 y 29 de enero.https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/iNkES4GVdg — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) 21 de enero de 2019

JB