Paquita la del Barrio lamenta que aún persistan problemas con su disquera

La cantante mexicana Paquita la del Barrio dijo que lamenta terminar 2018 con su añejo problema con la disquera Musart, con la que no ha podido llegar a un acuerdo y eso le impide grabar su catálogo de conocidos temas.

En entrevista, Francisca Viveros, su nombre real, explicó que este es ya un problema viejo que tiene con la disquera Balboa Records/Discos Musart, la cual se ha quedado con su catálogo musical, además de que no recibe regalías por las ventas de sus discos.

Aseguró que es lamentable este problema de años y admitió que no ve que haya voluntad por parte de la disquera para resolverlo. "He actuado de buena fe y no he querido meter abogados, pero creo que lo haré pronto".

Señaló que no puede cantar muchos de los temas con los que se dio a conocer, lo que la ha llevado a renovar su catálogo musical. "Yo disfruto lo que hago y me gusta el estilo que tengo".

Pero no todas son malas noticias, pues este año la intérprete de "Rata de dos patas" está lista para regresar al Teatro Metropólitan de la mano de La Única Internacional Sonora Santanera, el próximo 19 de noviembre.

Nuestra querida @paquitaoficialb regresa a nuestro escenario después de 3 llenos totales acompañada por @SantaneraMx este lunes 19 de noviembre a las 17 hrs



Aún quedan boletos disponibles en nuestra taquilla y a través de la red @Ticketmaster_Me ! ������https://t.co/YfZFCfJFzw — Teatro Metropólitan (@TMetropolitanMx) 17 de noviembre de 2018

Tras los buenos resultados de su pasada presentación, Paquita la del Barrio y La Única Internacional Sonora Santanera volverán a tomar el Metropolitan para deleitar con su propuesta musical, que estará dedicada a todo el público.

La intérprete compartió su entusiasmo por esta presentación, de la que espera vengan muchas más, pues la mancuerna ha gustado. "Tenemos algunas sorpresas, pero no las adelantaré".

Respecto a sus próximas presentaciones para la temporada decembrina, comentó que por el momento no hay nada en puerta, pero para ella es mejor, pues desea pasar las fiestas en familia.

"Siempre he disfrutado estar con ellos, son lo mejor en mi vida", dijo Paquita, quien dijo que en 2019 continuará dando sorpresas en el terreno musical.

SC