Paola Vicaria: Un artista debe definir lo que desea lograr

Es una joven manager de diversos artistas para Sony Music y, además, consciente de las transformaciones en la industria musical, persigue conseguir algunos cambios desde el lado femenino; se trata de Paola Vicaria que, nacida en Suiza y criada en España, con 28 años de edad, trabaja ya con artistas como Eduardo Cabra, Rafa Pabön, Javiera Mena o Monsieur Periné, entre otros.

Así, la agente musical revela -en entrevista con EL INFORMADOR- que su trabajo recibe varios nombres, “manager o representante de artistas, como se quiera, y eso me da la suerte de acompañar a los artistas de cerca, porque uno forma parte del equipo interno y puede o no durar, depende del proyecto, es decir, es un rol versátil porque con cada artista uno hace cosas distintas, cada uno es un mundo”.

La música y los números

Con una sólida formación e inmersa en la transformación que vive la música hoy día, Vicaria sostiene: “mi generación tiene un reto y una responsabilidad grande, porque están cambiando muchas cosas del negocio y es un momento en el que podemos cambiar algunas -dizque- reglas no escritas; además, en la actualidad la música se está expandiendo y todos los días cambia el juego, creo, porque estamos en crecimiento y, al final, el balance es positivo porque está lleno de oportunidades y no hay reglas; hay tantas cosas nuevas que a veces el éxito no se rige por cuestiones de experiencia”.

Aunque formada académicamente en los números, cuenta Vicaria, desde muy pequeña estuvo en contacto con el mundo de la música, con cinco años de edad estudia guitarra clásica en España y, en Suiza, se formó como guitarrista de jazz pero, con todo, sus raíces colombianas influyeron en su inclinación por la música latina; “siempre quise estudiar música, pero no se dio; y por suerte, ya que tenía como segunda pasión los números y la economía. Con los viajes, descubro que existen los master de music business (hace unos 20 años no los había), y esa realidad me hace sentido porque uno eso a mi vocación e intento buscar mi aporte que, al final, es traer la parte económica y lógica a lo musical”.

El éxito y sus formas

Graduada en Negocios y Economía de la Universidad de Basilea, tras modificar su línea profesional y optar por un MA en Global Entertainment & Music Business en el Berklee College of Music, eso fue un punto de partida y, al encarar el trabajo, refiere la representante, “en el principio, con un cliente, lo primero que definimos es a dónde queremos llegar. Hay diferentes términos para el éxito y un artista debe definir lo que desea lograr”.

Después de ello, explica Vicaria, “se desarrolla un plan, el artista viene y, en plena actividad puede llegar con unos veinte temas nuevos, quizá buenos todos, pero que no todos van acorde con el plan; mi rol no es meterme en su creatividad ni decir si algo está bien o mal, su arte es suyo, pero estamos de acuerdo en la dirección a dónde vamos y el sentido de las propuestas. Además, es traducir, porque si estamos en una campaña con una agencia de publicidad y no están a tiempo algunos detalles, se hace necesario traducir el mundo artístico al de los negocios, porque no son procesos obvios”.

La manager nos recuerda que los artistas “son celosos de su arte; yo puedo hacer todo para organizar lo debido pero, al final, el arte viene del artista y cuando se desarrolla un proyecto, siempre será más fructífero cuando hay cooperación”.

Sin perder la magia

De cara al futuro próximo, indica Vicaria, “lo más determinante, al final, y no sólo en la música, es que ‘mover’ un proyecto ya depende mucho más de los consumidores hoy día; si antes la televisión o ciertos canales de radio garantizaban un grado de distribución, ahora se requiere que la gente guste del tema y lo use (en un TikTok, por ejemplo), de modo que se cree un efecto de bola de nieve. El actor más importante es el consumidor; siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más visible. Y todo porque las redes, después de todo, se basan en contenidos hechos por ellos”.

El reto de lo que asegura la representante de artistas es que estas cosas “sucedan de manera orgánica”; y con todo, como ejemplo, “podemos revisar las redes sociales y ver qué historia buscamos contar, y cómo logramos que las redes reflejen eso. Eso porque hay artistas que, al llegar a un cierto tamaño, sus redes se vuelven impersonales; así, lo que tratamos es de ser cercanos a la audiencia, involucrarlos con promociones, hacerlos parte de una historia y sin perder la esencia. Ese es nuestro rol, hacer eso que quizá el artista desconoce, y sin que pierda su magia”.

En opinión de Vicaria, “hay muchas cosas positivas sucediendo hoy día; pero si algo debemos hacer es promover la igualdad entre mujeres y hombres en la industria, impulsar la educación (porque no hay cursos suficientes y hay cosas que se necesita saber) y, en la música (sobre todo en México), debemos abrirnos un poco a otros géneros, el urbano no es lo único pop o comercial, puede serlo un bolero o una canción de rock. Creo que vamos hacia allá, pero hay que seguir impulsando eso. Hoy día todo es estadística, son datos, los utilizamos o no; y hay perfiles para cada proyecto pero los programas y datos están ahí, para hacer uso de ellos”.

TOMA NOTA

Actualidad

Paola es talent manager y cofundadora de la agencia de manejo y marketing musical “Funny Little Kid”, la alianza estratégica entre Peace Music Management y Nativo Lab; de forma paralela, lleva el cargo de Label Head para el sello de Eduardo Cabra (ganador de 28 Grammys), La Casa del Sombrero. Se unió a Peace Music Management, empresa internacional de gestión artística donde llegó a ser gerente general. Ha estado involucrada en proyectos de la talla de Eduardo Cabra a.k.a. Visitante de Calle 13 (incluido su último álbum, el cual fue nominado al Grammy Latino), Marc Anthony, Javiera Mena, Monsieur Periné, Superlitio, Trending Tropics, Vladi Cachai, entre otros.

