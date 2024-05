Luego de permanecer alejada de los medios, las cámaras y hasta sus redes sociales, a causa de una seria complicación de salud, la conductora de “Netas Divinas”, Paola Rojas, reapareció para hablar sobre su estado y contar los detalles de su recuperación.

Recordemos que hace un par de días, la periodista confesó que, tras presentar varios malestares y someterse a distintas pruebas, entre ellas la del Covid, había sido diagnosticada con estreptococos tipo A, y aunque su situación no era grave, sí requería de tratamiento médico y reposo para mejorar.

Y es que el jueves, Paola decidió compartir con sus más de 2 millones de seguidores que, por fortuna, ya pudo vencer a la bacteria que se encontraba en su organismo; no obstante, se dejó ver con una cánula nasal puesta, como las que usan los pacientes que requieren ayuda para respirar.

Paola, entendiendo que muchos podrían malentender la situación, explicó que a pesar de su mejoría, aún no está restablecida al cien y decidió someterse a un tratamiento a base de hidrógeno molecular para acelerar su recuperación, es por ello que utiliza ese artefacto.