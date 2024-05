Sana, poderosa y feliz: Así fue como se mostró la cantante mexicana Dulce durante el concierto que ofreció la noche del jueves en el Teatro Metropólitan, como parte de su "Sola Tour", con el cual hizo un recorrido por su historia musical y celebró la vida.

Recordemos que en marzo pasado se le detectó un tumor en el riñón, por lo que no pudo haber elegido mejor tema para abrir el show que "Sobreviviré". Vestida de dorado y rodeada de un cuerpo de ocho bailarines y una orquesta de 12 miembros, interpretó este éxito de Gloria Gaynor muy a su estilo.

"Vamos chicos cantemos de las buenas", fue la señal que Dulce dio a los músicos para comenzar con los éxitos, como “Demasiado fácil”, cautivando de inmediato a sus fans.

Con "Amor en silencio" y "Jamás", mostró la potencia de su voz, la cual hizo vibrar el recito y le valió la ovación de los asistentes, quienes le gritaban su amor desde las butacas.