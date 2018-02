Paola Núñez sufrió ''terrorismo'' psicológico por parte de un director de cine

Después de haber dado a conocer el caso de Karla Souza, la periodista Carmen Aristegui presentó la segunda entrega de una serie de entrevistas realizadas a varias famosas mexicanas y sus declaraciones sobre el acoso sexual que han sufrido.

La actriz Paola Núñez ha revelado que al inicio de su carrera sufrió ''terrorismo'' psicológico por parte de un director de cine.

Durante la entrevista menciona que el intento de abuso sexual nunca fue directo, sin embargo, el productor la hizo sentir en deuda por conseguirle el proyecto, pues le dijo que nadie la quería ahí, incluidos el elenco y los escritores debido a que no era tan guapa ni tan sexy y que ella tenía que demostrarle por qué se quedó con el personaje.

Además, la famosa apunta que su autoestima se vio seriamente dañada por las agresiones psicológicas por parte del director:

''Me hizo sentir mal actriz, me hizo sentir más desesperada en una de las citas a las 10 de la noche en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije 'él quiere', efectivamente esto es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida. Salí llorando de la oficina, le hablé a mi mánager y le dije lo que había pasado y que quería renunciar, y renuncié. Al día siguiente él habló con mi mánager y le dijo 'ya no quiero que Paola sea parte de la película'. Me sentí tan culpable porque no estaba cien por ciento segura (de que fuera acosos), ahora estoy cien por ciento segura de qué es lo había pasado”, explica.

Platica que él le tomó fotos sin blusa como parte de su trabajo, "Me dijo 'creo que tengo que verte desnuda'", señala Núñez durante el programa.

Paola, al igual que Karla Souza, no quiso identificar al responsable.