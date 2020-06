Pandora, 35 años de honrar la balada

Celebrar 35 años en el gusto del público no es tarea fácil, pero para Pandora esta proeza tiene que ver con los lazos tan fuertes que unen a sus integrantes Fernanda, Isabel y Mayte donde prevalece la amistad, el respeto y el cariño, pero también que siempre han sido fieles a su esencia: la balada, género con el que se encumbraron en los años 80 y al que siguen arropando, pero ahora dejándose aconsejar por las nuevas generaciones de músicos y productores que refrescan su estilo.

“Todo se le debe a la gente, siempre que nos dicen, ‘¡qué bárbaras, ya son 35 años!’, yo pienso siempre en el público, sin ellos no estaríamos aquí, porque mientras vendas discos o la gente vaya a tus shows, puedes tú seguir manteniéndote. Y sí han sido 35 años de mucho trabajo, de mucha promoción, de muchos viajes increíbles y ahora hay que seguir escuchando a la gente nueva que te propone distintas ideas, y hay que estar abiertas, no cerrarte a lo que tú haces sin permitir que no te puedan aportar algo nuevo para que refresques lo que es tu carrera”, cuenta Mayte en entrevista.

Dice la cantante que no solo ella y sus compañeras están cumpliendo 35 años, también un grupo de personas que las han acompañado, como Alejandra Tamargo, quien fue su manager durante 32 años, “y hasta el día de hoy sigue estando presente, yo creo que es la mujer que mejor nos equilibra profesionalmente a las tres cuando hay problemas. Entonces, son muchas personas las que cumplen 35 años, nosotras somos las que damos la cara, pero en realidad es un gran conjunto de personas las que estamos logrando que el día de hoy Pandora cumpla 35 años”.

De manera personal, dice Mayte que el proyecto a ella le significa muchas cosas, como el cariño del público, pero que también Pandora representa su seguridad económica: “Para mí Pandora es todo, es mi seguridad económica, que a mí ese lado si no lo tengo, me pone nerviosa. También es mi satisfacción, es un placer viajar por el mundo y conocer lugares; es mi lucha también, porque es una carrera en la que hay que estar todo el tiempo, hay que estar bien físicamente, estar en las redes, hay que talonearle durísimo a la prensa, a la radio y a la televisión, hay que mantener la voz… Hay que estar”.

Reflexiona que no quiere decir que Pandora significa todo en su vida, “porque hasta miedo me da, porque sé que algún día Pandora se va a acabar, pero significa mucho. Obviamente tengo mi otra parte, porque no es tan bueno poner todos los huevos en la misma canastita, porque un día se te rompen todos y con qué te quedas, pero prácticamente mi 90% está en esa canasta”. Mayte también estudió logoterapia y los lunes da pláticas de desarrollo humano en el marco del confinamiento, “la conducta humana me encanta y doy charlas de lo que me piden, de celos, de maltrato, ansiedad y vergüenza y todo esto me da mucha satisfacción, pero pararme en un escenario a cantar, es incomparable”.

Sobre los planes para celebrar estos 35 años con el público, dice Mayte que se están cocinando, pero ahora ha sido difícil juntarse porque al ser un grupo de voces armónicas, se requiere que ensayen juntas, sin embargo, su management, Westwood, les está organizando una grabación para darle al público una experiencia virtual. “Habrá canciones interpretadas diferente, mucho más acústicas sin tener tantos músicos, de alguna manera celebrar nuestros 35 años apegadas a lo que toca hoy con la pandemia, yo creo que se hará más o menos a partir de la próxima semana”.

En cuanto a un nuevo disco, señala Mayte que el proyecto se quedó un tanto detenido por la llegada de la pandemia, pero el plan es lanzar un álbum con reversiones de otras canciones, más temas inéditos con tintes de regional mexicano, pero siempre por delante el estilo armónico, melódico y baladista que las ha caracterizado.

JL