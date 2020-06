Detrás de sus encantos musicales

La cantante puertorriqueña ILe lanzó su sencillo “En cantos”, en colaboración con la mexicana Natalia Lafourcade. Sobre esta colaboración y su carrera musical, quien fuera la voz femenina de Calle 13 platicó vía telefónica desde su encierro por cuarentena en Puerto Rico: “Surgió todo de una manera muy natural, ya llevaba yo un tiempo imaginándome un poquito esta colaboración. No sabía en qué momento se iba a dar”.

Agrega que “esta canción la escribí hace unos meses, pensé que Natalia podría complementar bien el tema. Le hice el acercamiento. Me alegró que le haya gustado la canción, que haya querido participar. Todo se dio de una manera muy armoniosa. Grabamos juntas en la Ciudad de México. Fue mucha conexión, con muy buena energía”.

El video fue dirigido por Alejandro Pedroza: “Un director puertorriqueño. Su papá es mexicano, de hecho. Fuimos a México a trabajar con un equipazo. La idea la trabajé con mi equipo creativo, mi hermana Milena y mi hermano Miguel. Hay mucha confianza, vamos rebotando las ideas para llegar al lugar que nos gusta. Con el director fuimos desarrollando mucho más la idea”. El video está ambientado en una barbería, “que tiene una imagen muy sensorial”. Sobre el título del tema, ILe recordó que en Puerto Rico existe la frase “‘volar en cantos, volar en pedazos’. Nos dimos cuenta también que cuando se junta es ‘encantos’, se relaciona con la canción”.

ILe lanzó su álbum debut en 2016, con el título de “Ilevitable”, al que siguió “Almadura” de 2019. El lanzamiento de “En cantos” va en camino de su próxima producción: “Estoy trabajando con canciones nuevas, soltando, viviendo todo esto a la vez, aprehendiendo toda esta energía que estamos viviendo ahora mismo. Tratando de reportar a través de las canciones. Todavía estoy en pleno proceso creativo. Esta canción definitivamente tiene un poco de esta parte caribeña, siempre me gusta jugar con estos ritmos que conectan con esta parte de donde soy o de donde vengo”.

Talento en la sangre

Sus relaciones familiares han estado también en la música, pues además de su actual equipo creativo en Calle 13 también compartió escenario con sus hermanos (Residente y Visitante). Para ILe, esta manera de trabajar en familia “era casi como jugar en casa, de pronto todo esto se transformó, se llevó al escenario. Aprendí mucho, aprendimos mucho juntos. Siento que desde pequeña intuía que iba a estar en la música”.

“Empecé tocando piano desde chiquita, a pesar de que lo abandoné un poco fue muy importante para mí esa parte. Me gustaba mucho cantar, no como algo serio o profesional. A mis hermanos los veía haciendo sus cosas relacionadas con la música, no sabíamos que íbamos a hacer algo”.

Ya como solista, la evolución en su manera de componer ha sido “muy bonita. Con mis hermanos fue otro momento desde otro lugar, otra mirada, y también al mismo tiempo soltando canciones más personales. En mi primer disco era ese momento de liberar esas ideas que iba trabajando, y al mismo tiempo cantar canciones que no son mías. De mi abuela, de mi hermana Milena, de amistades que quiero mucho. Ese primer disco es muy especial para mí porque es el comienzo de algo que no tenía idea. Al mismo tiempo trabajar un segundo disco fue otro momento muy especial, donde seguí desarrollándome, aprendiendo cosas nuevas. Descubriendo cosas nuevas de mí misma, que no sabía que tenía”.

No se detiene

Antes de la cuarentena, ILe tuvo la fortuna de concluir su gira por Estados Unidos: “Fue cuando empezó a llegar el virus. No pensé que íbamos a completar la gira, pero fue todo justo, lo pudimos lograr. El último concierto fue en San Francisco: fue lindo, tuve la oportunidad de soltar, las presentaciones estuvieron superlindas. Luego fui a México a filmar el video de ‘En cantos’ y de México a la cuarentena”.

“Sigo trabajando canciones nuevas, gracias a la tecnología tenemos más acceso, eso ayuda a sentirnos más cerca, pero extraño esa energía, ese calentón humano, ese abrazo”.

JL