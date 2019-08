Pancho Barraza le canta al oído a Netflix

Retomar las riendas del regional mexicano es algo que no ha desaprovechado Pancho Barraza y aunque cada gira garantiza llenos en los lugares donde se presenta dentro y fuera de México, la ambición del cantautor originario de Mazatlán comienza a manifestarse con proyectos inéditos en una de las plataformas más importantes del streaming global: Netflix.

Para Pancho Barraza no es una locura llegar a un formato digital como Netflix, pues con más de 28 años de trayectoria considera que es parte de los frutos que ha cosechado desde que el público ciegamente confió no solo en su voz en su debutante etapa junto a Los Recoditos, pues su faceta como compositor e intérprete de sus propias canciones ha sido clave para que un monstruo de la producción digital fiche al llamado “poeta del amor”.

Previo a detallar los pormenores de esta nueva etapa junto a Netflix, Pancho Barraza regresará a Guadalajara para sumarse a La Fiesta de La Ke Buena el próximo 28 de agosto en el Auditorio Telmex. En su visita aprovechará para alistar el escenario que será parte de la serie de 10 capítulos que proyectarán la misma cantidad de conciertos que Barraza ofrecerá en diversas partes de México y el extranjero, siendo la Perla Tapatía una de las ciudades que se integrarán a este proyecto.

“Es un contrato de 10 conciertos para Netflix. El primero ya se grabó en Pico Rivera, en Los Ángeles (California) y estamos a la espera de grabar el segundo, pero antes de eso ya tiene que estrenarse en la pantalla el primero y seguir para todos los conciertos que se vienen”.

A la espera de que Netflix confirme la fecha de estreno del primer capítulo-concierto, Pancho Barraza adelanta que será en el Palenque de las Fiestas de Octubre, el día 6 de octubre, cuando filme una de las presentaciones que Netflix comenzará a transmitir luego de que se realice la segunda filmación pactada en Las Vegas, el 14 de septiembre.

“El tercer concierto pendiente será en octubre en Guadalajara. Es una serie de conciertos que serán para Netflix, más la propuesta de una especie de documental referente a mi vida musical; ahí verán que no ha cambiado mi forma de sentir y emocionarme, ni mi forma de comportante ante el público”.

A la par de los conciertos, la historia musical de Pancho Barraza también se sumará a Netflix a modo de documental en el que el cantante compartirá todo lo que vive previo a un concierto, su forma de relacionarse con el público, el escenario, su banda de músicos y el impacto de sus canciones en una industria mutante ante nuevas fusiones y estilos rítmicos.

“Mi forma de emocionarme al escuchar a la gente cantar no ha cambiado desde que me inicié en esta carrera, la única diferencia es que cuando inicié tenía pocas canciones conocidas y hoy en día todos las conocen. En estos conciertos todo debe fluir, no puedo, no intento sobreactuar ni limitarme para que la gente vea algo que no soy”.

Siempre inquieto

Aunque la banda, el norteño y la cumbia han sido parte esencial en la trayectoria de Pancho Barraza, el cantante considera que los tiempos actuales ya no están para encasillarse solamente en un estilo, por lo que también ha explorado otras trincheras de la mano de nuevos exponentes que lo han llevado a debutar en géneros que al principio de su carrera se veían muy distantes a las tejanas y botas que siempre lo han caracterizado en su trayectoria.

“Se luchó por conquistar a nuevas generaciones y se ha logrado llegar al punto de tener frente a ti a padres, hijos, nietos… Nuestra música se convirtió en algo generacional”, explica Barraza, quien tras lanzar su última producción “Un sueño”, no dudó en viajar hasta Kingston, Jamaica, para dar un vuelco a su música con toques caribeños basados en el reggae y el reguetón y emprender nuevos duetos de la mano de talentos jamaiquinos, venezolanos, colombianos y uno muy especial: con la leyenda de la salsa, el puertorriqueño Tito Nieves, con quien canta “Mi enemigo el amor”.

Barraza puntualiza que si bien los nuevos ritmos y tendencias musicales marcan una nueva forma de hacer y escuchar música, para él el romanticismo es un elemento que jamás caducará aunque eso implique adaptarse también a los nuevos códigos de lenguaje de las generaciones emergentes.

“El romanticismo no se perderá nunca, pero la música también tiene su parte de comercio y el lenguaje que se utiliza en la música es el amor y el desamor; ahora el lenguaje se enfoca más a lo sexual, a la picardía, y eso es válido, porque eso persiste si es lo que la gente quiere escuchar. Quizá en mis canciones la gente encuentra lo que no hay en otros artistas que están de moda, nosotros empezamos en su momento con el lenguaje meloso, a lo familiar”, finaliza.

Pancho Barraza estará presente en La Fiesta de La Ke Buena, el próximo 28 de agosto, en el Auditorio Telmex.