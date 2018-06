No ser un refrito de su propio éxito ha sido una de las consignas de Pancho Barraza, el rey de la banda romántica que no detiene su andar en el intento de reinventarse en cada producción inédita y gira.

Con un nuevo show sobre la tarima y regresando una vez más a la Feria de Tlaquepaque, el cantautor originario de Sinaloa, reflexiona sobre los más de 27 años de trayectoria que lo han posicionado como una de las voces más emblemáticas del regional mexicano, destacando el compromiso que siempre ha tenido con el público por ofrecer composiciones honestas que aboguen por temas amables como el amor y la superación.

Tras el cambio de disquera, Pancho Barraza llega con fuerza a las plataformas digitales con proyectos que lo respaldan para mantener a su lado esa corona romántica que el público le ha otorgado y que el cantante agradece con múltiples producciones inéditas y ediciones especiales ya en proceso para ser lanzadas en el segundo semestre de 2018.

“En el escenario siempre apuesto por una revolución de emociones que llevan al público de la tranquilidad hasta la euforia, de la sonrisa a las lágrimas (…) estoy trabajando ya en un nuevo disco de canciones inéditas, otro de balada pop que está ya en puerta, además de que sigue fuerte el de ‘Mis primeras canciones. Vol 1’ y el de ‘Poeta del amor’ que estuvo atorado durante mucho tiempo en la compañía anterior con la que estaba (Musart)”, explica Barraza al detallar que con la reciente integración a una nueva casa disquera, digitalizará todo su repertorio para las plataformas digitales.

Barraza confiesa no temerle a ningún género sonoro y no descarta seguir explorando nuevas propuestas y colaboraciones futuras; sin embargo, puntualiza la serenidad con la que los artistas deben compaginar con la llegada de ritmos y conceptos de moda que modifican por completo el comportamiento de la industria y puede hacer tambalear a los exponentes consagrados que no están interesados en subirse a la ola del momento.

“Creo que cuando sale una moda o un ritmo nuevo salen detrás de un nombre y el estilo romántico nació con Pancho Barraza y así va a morir, el día que falte yo espero que más generaciones continúen con esto que inicié, eso no va a cambiar en mi persona hasta que mi cuerpo no tenga fuerza para estar sobre el escenario”, expresa Barraza al destacar la labor sentimental y romántica que colegas como Espinosa Paz, Horacio Palencia y la Banda MS realizan.

Aunque los cambios de la industria musical son imparables, Pancho Barraza aconseja no agobiarse por las nuevas presiones de las plataformas digitales que se enfocan solamente en la cantidad de reproducciones o hits que logran solamente en las redes sociales, pues eso no garantiza que un cantante logré llenos en sus conciertos.

“No tengo una presión en eso, pero sí trabajo en eso. Yo a mis seguidores de Facebook o de Instagram los convierto en fans en vivo en cada concierto; conmigo, evento tras evento, es sold-out y eso que tengo menos seguidores a comparación de otros artistas, pero siempre lleno mis bailes, ahí sí son millones de personas las que abarrotan mis presentaciones”, finaliza.