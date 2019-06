Pamela Anderson rompe con Adil Rami por infidelidad

La actriz Pamela Anderson anunció el martes en Instagram la ruptura con su novio, el futbolista francés del Olympique de Marsella Adil Rami, a quien acusó de infidelidad y calificó de "mentiroso" que "llevaba una doble vida".

"Me voy de Francia inmediatamente", declaró la actriz y modelo canadiense-estadounidense, que vivía en Marsella (sureste de Francia) con el defensor internacional y campeón mundial Adil Rami, en un mensaje acompañado de una foto en blanco y negro de ella con su expareja y un corazón roto.

"Es difícil de aceptarlo. Los últimos dos años de mi vida han sido una gran mentira. Me estafaron, creí que vivíamos un 'gran amor'", escribió la estrella de la serie de televisión Baywatch, conocida como Los vigilantes de la playa (en España) o Guardianes de la bahía (en Latinoamérica).

"Estoy devastada tras haber descubierto en los últimos días que él estaba viviendo una doble vida", añadió la voluptuosa rubia de 51 años de edad sobre Rami.

Pero el futbolista desmintió las acusaciones de infidelidad. "En ningún caso llevaba una doble vida, simplemente estaba comprometido a preservar una relación duradera con mis hijos y su madre Sidonie, ante la cual siento un profundo respeto", le respondió el martes por la tarde Rami en la misma red social.

Según Pamela Anderson, Adil Rami habría intentado todo para recuperarla. "Me envío flores y cartas. No acepté. Vino a mi hotel, la seguridad tuvo que sacarlo. Tengo un guardaespaldas porque me asusta" afirmó.

Según la revista de prensa rosa Paris Match el idilio entre Anderson y Rami, 18 años menor que ella, comenzó en 2017 durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Unos meses más tarde se instalaron juntos en la ciudad portuaria de Marsella.

JB