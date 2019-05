Palazuelos, orgulloso de su biblioteca

Roberto Palazuelos está por inaugurar su quinto hotel, tiene más de quinientos empleados a su cargo y pronto estrenará película y libro, pero la duda que inunda internet no es la de su éxito como empresario, sino la veracidad de su pasión por la lectura. ¿En serio cree que leer abre la mente y derrumba fronteras?

El actor subió una foto a redes el 13 de mayo donde aparece sosteniendo un libro y detrás de él, una enciclopedia de varios tomos, todo con encuadernación en cuarto mayor con cajos, de lomo curvo y tejuelos dorados. Inmediatamente se volvió meme y muchos criticaron que sus únicas referencias de lectura fueran enciclopedias. Días después, "El Diamante Negro" contesta.

"Ellos sólo vieron una esquina de la biblioteca y estaban equivocados, no se trata de una enciclopedia cualquiera, se trata de la Enciclopedia Omeba, la que todo despacho jurídico debe tener y me siento muy orgulloso de tenerla porque son libros de jurisprudencia. Lo que cargo en la mano es la Constitución Política", dijo a EL UNIVERSAL.

Comentó que a él le gusta mucho mandar a hacer encuadernaciones especiales para cierto tipo de libros, y que incluso cuando los regala primero manda a encuadernarlos.

Ante el efecto de su post, prefirió no contestar porque se define como una persona educada, pero señala que "Hay mucha envidia" en las redes sociales y en todo caso hay que saber usarlas, por eso no se mete en broncas y le ve lo positivo: la publicidad que le puede representar.

Estrenará libro

En próximos meses, además, presentará "Alquimia para el éxito", un libro de su autoría contando su faceta como empresario. La solicitud de escribirlo, cuenta, vino de la editorial Random House, y tras un año de trabajo está afinando los últimos detalles para que se publique.

Por el lado de la actuación, este 1 de junio se estrena "Cofradía", película que protagoniza junto a Gabriel Soto.

Mi biblioteca mi lugar favorito en casa,leer abre la mente y derrumba las fronteras,aquí a mis espaldas mi Abuelo Roberto pic.twitter.com/A0F71aY5eX — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) 13 de mayo de 2019

"En esta película los dos actores principales nos salimos de nuestro confort, en este caso yo hago el personaje bueno y desde allí ya representa un giro. Ya lo he hecho anteriormente porque en la televisión me encasillaron tan fuerte en el villano que cuando la gente de cine me buscaba querían también que fuera villano, pero les decía que no", platicó a este medio.

La historia, dirigida por Emilio Ramón, muestra a dos hermanos separados desde pequeños, huérfanos, y que tienen un reencuentro en la adultez, donde comprobarán lo diferentes que son.

JM