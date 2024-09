Después de 25 años de silencio, Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, pudo dirigirle unas palabras a Mario Bezares, quien fuera el compañero de su padre en varios programas clásicos de la televisión mexicana y fue uno de los primeros sospechosos señalados de su muerte. Tras una estancia en prisión, Bezares salió sin cargos y a 25 años del suceso ahora protagoniza el reality que domina el espectáculo nacional.

Bajo la dinámica en la que los habitantes del reality se quedaron "congelados", el conductor de "Hoy" entró a la casa, en la sala estaban los cinco finalistas, así que Paul le dedicó un mensaje a casa uno de ellos, comenzando con su amigo Arath de la Torre y terminando con Mario Bezares, con quien no cruzaba palabra desde hace más de dos décadas.

Paul y Mario tiene en común a Paco Stabney, padre del primero y amigo entrañable del segundo, quien estuvo en la cárcel acusado de estar involucrado en el asesinato de Paco, sin embargo salió dos años después por falta de pruebas, lo mismo pasó con la edecán Paola Durante, quien fue la primera eliminada de "La casa de los famosos" y quien al igual que Mario, ya se reencontró con Paul.

"Estuvo muy difícil para todos nosotros y yo solo quiero decir que ya estoy en paz contigo, tengo la motivación más hermosa que es mi hija, quiero una nueva vida, dejar todo atrás", señaló Stanley mientras sus lágrimas escurrían frente a Mario Bezares.

Stanley agregó que le deseaba lo mejor a Mario y a su familia, y antes de irse lo felicitó por lo bien que lo ha hecho en el reality: "lo estás haciendo muy bien".

 

Brenda Bezares se quiebra

Acostada en una cama, Brenda Bezares apareció en redes muy conmovida tras el encuentro que tuvo su esposo Mario Bezares con Paul Stanley, donde el conductor, quien acaba de debutar como papá de una niña, le aseguró a Mario que estaba en paz con él.

Llorando, Brenda, quien enfrentó con Bezares la polémica tras el asesinato de Paco, aseguró que tras lo ocurrido varias heridas se estaban sanando, por lo que le dio las gracias a Paul.

"Estoy que no puedo, agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario, agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando, cuántas cosas están sanando con eso, yo estoy enferma pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes, Mario no está solo y gracias Paul", reiteró.

Aunque Mario no pudo responder al mensaje de Paul debido a la dinámica de "congelados", lo hizo más tarde y confesó que cuando esté afuera de la casa le quiere dar a Paul un abrazo y un beso.

Paul Stanely dijo que se queda con paz, y reflexionó que pasa el tiempo y el presente "te come", se le quiere dar vuelta a las cosas pero eso mismo te persigue, por lo que con lo que hizo busca sanar el dolor que ha sido la muerte de su padre Paco Stanley y todo lo relacionado con esa pérdida.

"A lo que viene, a ser felices", expresó llorando frente a Galilea Montijo.

ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB