Paco Stanley: Así recordó Paul a su padre tras aniversario de su asesinato

El día de hoy 7 de junio, se cumplen 23 años del asesinato del actor Paco Stanley, por lo que su hijo Paul Stanley lo recordó con una imgen que compartió en sus redes sociales, donde dejó un pequeño mensaje conmovedor.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Paul subió una fotografía de ambos para recordarlo y expresar lo que siente por su padre.

En la publicación se puede apreciar una imagen en blanco y negro en la cual aparecen ambos por separado vestidos con un traje, además de las palabras dedicas por Paul mencionando que se siente orgulloso de ser su hijo.

“Hoy es 7 junio y son 23 años sin ti,encontré esta foto y no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser tu hijo y poder seguir tus pasos”, escribió en la publicación.

Finalizó su mensaje escribiendo que lo ama y siempre está en su mente.

“Te amo y siempre te pienso”, escribió al final.

Tras la imagen dedicada a su padre, varios famosos comentaron la publicación con mensajes de ánimo para el actor, además Paul Stanley habló al salir de los estudios de Televisa mencionando lo que representa este día para él.

También mencionó que su padrastro siempre le mostró apoyo, pero se sigue haciendo la pregunta de qué pasaría si su padre biológico hubiera vivido.

"Todos los días le hago un homenaje, haciendo esto que él hacía. A pesar de que gracias a Dios tengo a mi padrastro y que siempre me ha apoyado, siempre me ha hecho falta mi padre. Siempre es el qué hubiera pasado si viviera, qué pensaría de lo que hago, de verme ahora como un hombre, siempre es el hubiera, aunque el hubiera no existe", dijo a las entrevistas.

MF