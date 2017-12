P.T. Barnum y los inicios de la cultura pop

Este jueves 28 de diciembre llega a la cartelera nacional con dos mil pantallas, la película musical "El Gran Showman", cinta protagonizada por el actor Hugh Jackman y dirigida por Michael Gracey, quien hace su debut como director en un filme, previamente tenía experiencia en televisión y videos musicales.

Esta cinta de la distribuidora 20th Century Fox -recién adquirida por Disney- cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro en las categorías: Mejor comedia o musical; mejor actor en comedia o musical para Jackman y mejor canción original con "This is Me" de los compositores Benj Pasek y Justin Paul, e interpretada por la actriz Keala Settle.

De hecho, Pasek y Paul, ganaron el Oscar en febrero pasado por la canción "City of Stars" que interpretan Ryan Gosling y Emma Stone en la cinta "La La Land". Pero aunque pareciera que por esta hazaña fueron elegidos para realizar el soundtrack de "El Gran Showman", no es así, mucho antes de haber ganado el Premio de La Academia, estos dos autores ya habían sido llamados para ser parte de este musical que honra a uno de los empresarios precursores de la cultura pop en Estados Unidos, P.T. Barnum (encarnado por Hugh Jackman), pues este proyecto fílmico ya tenía siete años de planeación y desarrollo.

Para realizar la música de "El Gran Showman", el director quiso que las canciones fueran el contrapunto de la época en la que se desarrolla la película (en el siglo XIX), es decir, que los temas fueran contemporáneos, que el público los pudiera escuchar en radio o listas de reproducción porque su sello es de la época actual.

"Lo que Benj y Justin crearon para esta película es, para mí, el mejor trabajo que jamás hayan hecho, y mira que han hecho cosas increíbles. Mezclan lo contemporáneo con lo clásico de una manera imperceptible. Le dieron a la película su alma y corazón, esos altos y bajos emocionales. Capturaron el espíritu de todo ello de manera perfecta. Las canciones que escribieron siempre te están llevando a un lado, cada una es una narrativa por derecho propio", comenta el director.

Zendaya, quien interpreta a la trapecista "Anne Wheeler" y quien canta con Zac Efron el tema, "Rewrite the Stars" subraya que Benj y Justin son muy frescos, "lo que es estupendo de sus canciones es que a pesar de que nuestra historia se desarrolla en el siglo XIX, su trabajo se siente totalmente contemporáneo, que, me parece, lo hace tangible para la gente de la actualidad. De igual manera, le agregan un elemento de magia. Estás en una película de época, en la que también hay canciones pop y bailes hip-hop, lo que la hace muy estimulante. Fusiona la época de Barnum con la nuestra. Siento que cada línea de música refleja el alma del filme".

ESPECIAL / 20th Century Fox

Magia en cada canción

Cuando Benj Pasek y Justin Paul se sumaron a "El Gran Showman" para escribir las canciones, tuvieron carta abierta con el director, inclusive él formó también formó de las melodías. Paul comparte que el cineasta les contagió la emoción de crear algo novedoso a partir de una historia del siglo XIX.

"Nos sentimos atraídos a este mundo lleno de color y vida, de imaginación y ensoñación. La idea de contar una historia de época con música contemporánea fue algo un poco aterrador al principio, pero también fue un reto muy intrigante. Componer estas canciones nos llevó a explorar una mezcla de estilos que quizás de otra manera nunca hubiéramos intentado".

En tanto Pasek subraya que debido a que estaban componiendo canciones para apoyar una historia acerca de abrirse a un mundo de asombro, tuvieron la oportunidad de apreciar lo que les interesa de su oficio.

"Esta película mezcla muchas cosas que amamos, por ejemplo, aprecia lo que los musicales pueden hacer como ninguna otra forma de arte, tiene emociones que penetran el corazón de una forma en la que las palabras no pueden y es acerca de la música pop. Así que para nosotros fue algo increíble combinar esas tres inspiraciones, mientras creábamos canciones que pudieran servir musical y líricamente a estos grandes personajes".

ESPECIAL / 20th Century Fox

Una vez que las canciones y el reparto estaban completos, Pasek y Paul ensayaron con los actores como si fueran a abrir una obra en Broadway, en vez de rodar un largometraje. Las sesiones de grabación fueron igualmente arduas. El soundtrack de la cinta ya se encuentra disponible en plataformas digitales y listas de reproducción, se incluyen también canciones como "Never enough" interpretada por Loren Allred (The Voice), "Tightrope" a carga de Michelle Williams y "From Now On" con Hugh Jackman, entre otras.

¿Quién era Barnum?

En esta cinta, la audiencia se sumerge en los orígenes del entretenimiento de masas en la Época de Oro de los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Para Gracey, P.T. Barnum fue el precursor de los shows contemporáneos, un pionero de los visionarios y emprendedores de la actualidad, quienes han revolucionado la vida social como Steve Jobs o Jay-Z.

"Cuando el público llegó a experimentar el espectáculo de P.T. Barnum, fueron transportados completamente a algo fuera de lo ordinario, así que intentamos hacer lo mismo en este filme, de una manera contemporánea".

Hugh Jackman afirma que no es exagerado decir que Barnum fue el preludio de lo que es actualmente Estados Unidos, "en especial la idea de que tu talento, tu imaginación y tu habilidad para trabajar arduamente deberían ser las únicas cosas que determinen tu éxito. Sabía cómo obtener algo de la nada, cómo convertir limones en limonadas. Siempre me ha encantado esa virtud. Siguió su propio camino y todo contratiempo lo convirtió en algo positivo. Así que muchas cosas a las que aspiro en mi vida están personificadas en este personaje".

Phineas Taylor Barnum, nacido en Bethel, Connecticut en 1810, fue un empresario y artista circense con su espectáculo Barnum & Bailey Circus, el cuál posteriormente se fusionó con el Ringling Brothers. Sin embargo, "El Gran Showman" no es una película biográfica, trata más bien de luchar por los sueños y hacerlos realidad.

P.T. Barnum falleció en 1891 y su vida inspiró varios filmes. En 1934, Barnum fue interpretado por Wallace Beery en "The Mighty Barnum", en 1967, Burl Ives lo interpretó en "Jules Verne's Rocket to the Moon" y en 1986, Burt Lancaster en "Barnum".

SABER MÁS

Lo que viene para los compositores

Pasek y Paul son parte del proyecto musical live action "Blancanieves" de Disney y la película animada "Medusa" de Sony Pictures Animation. Sus reconocimientos y premios incluyen el de la Academia y Globo de Oro por "La La Land", así como una nominación al Tony y otra al Emmy, entre otras. Ambos se graduaron del programa musical de la Universidad de Michigan y son miembros del Dramatists Guild of America, Inc.

LS