Horóscopo Negro para HOY 10 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Empieza el fin de semana y tienes que disfrutarlo sí o sí. No importa que aún haya asuntos pendientes o heridas que no han terminado de cerrar: respira, baja el ritmo y deja que el tiempo haga su trabajo. Este finde no es para estar resolviendo todo. Hazte un favor: date todos los lujos que quieras. Cómprate algo bonito, algo que te haga sentir bien y que puedas lucir con orgullo. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Este fin de semana puedes sentirte un poco agobiado/a por cosas que has dejado sin hacer. No pasa nada. Hay momentos con más presión y estrés, pero sabes manejarlo. Si estás "aquí", quédate "aquí". No te vayas mentalmente "allí". Aprende a dejar lo que no toca para después y céntrate en vivir el presente. Cada movimiento debe tener su momento.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Respira. No todo está perdido ni fuera de tu alcance. Lo importante es que no lo lleves todo tú solo/a. Si necesitas ayuda, pídela. Pide por esa boquita lo que es tuyo, tus derechos, tu espacio. Hay personas que no asumen la responsabilidad que deberían tener y, al final, te la acaban cargando a ti. Y es un desgaste emocional tremendo. Porque no sólo cargas con lo tuyo sino con todo lo del resto.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Se acabó amargarte por terceros. Vas a dejar pasar, a perdonar si quieres, pero a partir de ahora harás lo que te dé la gana y lo que te haga feliz. Sin bajones provocados por otros. Has aprendido a base de golpes a elegir mejor. Tarde, sí, pero bien. Si alguien quiere guerra, la tendrá. No vas a callar ni dejar que hagan contigo lo que quieran. Con la Luna Llena, estarás más nerviosa y guerrera, así que usa esa energía para defenderte, no para desgastarte.ACUARIO (22 enero-19 febrero).No es momento de relajarte del todo: impúlsate y ve a por todo. Esta vez no puedes dejar tus sueños en pausa. La Luna Llena en Acuario de este finde viene a ponerte las pilas, Acuario. Te va a remover por dentro, sacando todo eso que llevas tiempo callando y que ya pesa demasiado. Es tu momento para cerrar temas, mandar a paseo lo que sobra y recuperar tu independencia.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Ay, Piscis, este fin lo peor es que a veces sientes que es tu responsabilidad estar al lado de alguien para "salvarle" o "cambiarle". No, Piscis. Cada uno es responsable de sus actos. No cargues con lo que no es tuyo. Si hay una herida que no has curado, siempre sangrará. Puedes taparla con trabajo, con distracciones, con rutinas… pero seguirá ahí, manchándolo todo. La única manera de sanarla es mirarla de frente, abrirla y sacar de raíz lo que duele. Con información del Horóscopo Negro