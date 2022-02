Oscuro Deseo en Netflix: Iván Amozurrutia es la nueva joya de la serie ¡Conoce todo sobre el actor!

Con el sueño de poder llegar a las producciones internacionales de Hollywood y las plataformas más poderosas del streaming como Netflix, el actor mexicano Iván Amozurrutia avanza en su propósito de consolidarse como un talento capaz de sumergirse en todo tipo de tramas para demostrar que una de sus principales virtudes es dar el toque perfecto a cada personaje.

Tras el éxito que significó la serie “La venganza de las Juanas”, producción original de Netflix para México en 2021, Iván Amozurrutia resalta las puertas que progresivamente se abren en su trayectoria, pues en poco también estrenará un nuevo proyecto para la plataforma con una de las historias que se impuso a nivel mundial como la más vista desde América Latina: “Oscuro Deseo”.

“Fue un año que para mí fue muy enriquecedor, porque tuve chance de estar en grandes proyectos, desde el antepasado grabando ‘La venganza de las Juanas’ que se estrenó al año siguiente, que fue un proyecto al que le tengo muchísimo amor, fue trabajar con un gran elenco de mujeres protagonistas, las que llevan la batuta del proyecto”, indica Iván, quien dio vida al personaje de “Federico Marroquín” junto a figuras como Zuria Vega y Renata Notni.

Aunque Iván Amozurrutia mantiene en secreto las sorpresas y giros dramáticos que llegarán con los nuevos episodios de “Oscuro Deseo”, comparte su entusiasmo al destacar el nivel de producción que cada vez más Netflix impregna en sus historias teniendo como protagonista a Maite Perroni, no solo con una perspectiva cinematográfica única en su estética, sino en las exploraciones psicológicas con las que sitúa a cada personaje.

“Estoy muy agradecido con Netflix que me abrió la puerta con esta serie a la que le fue tan bien, que ha sido tan exitosa. Es una gran oportunidad para que me vean un poco más, vean mi trabajo, además que puedo compartir escena con grandes actrices de la talla de Maite Perroni, con Alejandro Speitzer y Erik Hayser, ahora también se suma Catherine Siachoque, es aprenderles muchísimo”.

Iván Amozurrutia, la carta secreta de Netflix

Iván, quien también ha participado en telenovelas como “Enamorándome de Ramón”, hace hincapié en los aprendizajes que ha tenido posicionarse como un talento constante en Netflix, al destacar la diversidad de matices que los personajes que le proponen tienen para romper con los clichés de los dramas convencionales y mostrar así historias más realistas para la audiencia.

“No les puedo decir por el momento mucho del personaje –de Oscuro Deseo- pero conlleva mucho misterio en la historia, tiene una participación importante, jugará mucho con la mente con el espectador, es el objetivo de mi personaje. La historia de esta segunda temporada está increíble. Me encantan los personajes, lo maneja muy bien Netflix, que sean más humanos, porque nosotros somos contradictorios todo el tiempo”.

Iván Amozurrutia, sueña a lo grande

Iván Amozurrutia también formará parte de “Donde hubo fuego”, serie que estará estelarizada por Eduardo Capetillo. CORTESÍA / NETFLIX

Aunque la comedia figura como uno de los géneros en los que Iván Amozurrutia le gustaría explorar a profundidad, el actor confiesa la ilusión que le significa el poder integrarse a una producción que navegue en la fantasía y la acción, al referir que uno de sus grandes sueños es interpretar algún día un superhéroe o estar inmerso en una trama épica.

“Se vale soñar y me gustaría mucho hacer mucho una comedia, que es un género que me gusta, también tengo vena de cómico. Como fan, también me gustaría alguna historia de superhéroe o épica, vemos todo lo que está haciendo Marvel y DC, y en lo épico hay casos como Game of Thrones o el Señor de los Anillos, para mí sería un sueño”.

Otra faceta que Iván no descarta explorar en un futuro es la dirección, producción o aventurarse como escritor, al confesar que revelar que su experiencia como actor le permitiría tener una sensibilidad especial en la creación de tramas desde cero.

“Sí me llama mucho la atención, me faltaría un poco más de experiencia, pero definitivamente he tenido la idea de escribir. Estaría increíble también producir y en la dirección podría ser, porque algo muy bonito de esta carrera es que le aprendes mucho a todos, eso te va curtiendo para cuando te toque estés muy preparado. Siento que los directores que tienen el lado actoral son aún mejores directores, creo que un actor se puede convertir en un gran director”.

Lo que viene para Iván Amozurrutia

Iván Amozurrutia también formará parte de “Donde hubo fuego”, serie que estará estelarizada por Eduardo Capetillo, y en donde el elenco tendrá que sumergirse en un melodrama profundo teniendo a la figura del bombero como eje principal.

AC