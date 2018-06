Oscuridad electrónica en la ciudad

La frase ‘nadie es profeta en su tierra’ podría aplicarse para la agrupación mexicana Hocico. Nacidos en los 90 entre bits psicodélicos y atmósferas oscuras, batallaron un par de años para consolidar su propuesta musical. Antes de acaparar los grandes reflectores nacionales, una disquera alemana postró sus ojos en ellos y les dio el apoyo para que su música llegara a mayor cantidad de gente.

El dúo originario de la Ciudad de México está compuesto por Óscar Mayorga, mejor conocido como Racso Agroyam, encargado de los sintetizadores; y su primo, Erk Aicrag (Erik García). Ambos le han dado vida a Hocico durante 25 años y son pioneros de géneros como el Harsh & Dark, hardelectronics y neuropunk.

A pesar de expandir sus sonidos principalmente en Europa, para la banda que se presentará en el Foro Andén, el cariño y apoyo del pueblo mexicano existe y con creces, así lo afirmó Mayorga en entrevista: “No es que nos sintamos más valorados en Alemania y Europa que en el mismo México, aunque sí es verdad que aquí no nos mencionan en los medios ni nos hablan para festivales, pero nosotros no descuidamos a nuestro país, sabemos de dónde venimos y que tenemos una sólida base de fans. Nos sentimos cobijados, la gente siempre nos ha apoyado, nos sigue y siempre queremos dar más shows en México”.

Trabajar a distancia

El proceso de composición de ambos músicos parecería difícil, ya que desde hace años Erik radica en Alemania, mientras que Óscar en México, pero desde el comienzo confiaron en su talento y ganas de hacer las cosas. “No nos tomó por sorpresa la forma de trabajo en Europa, estábamos acostumbrados a trabajar fuerte y bien. Sí tardamos tiempo en reconocer lo que estábamos haciendo por allá, pero fue por el factor de los alcances que teníamos, no por el factor trabajo. Desde el inicio veníamos haciendo las cosas profesionalmente”.

Aunado a eso, han sabido mediar las formas de trabajar con una disquera en pleno 2018. “Tenemos la fortuna del cobijo de un sello, pero también gozamos de libertad creativa, si bien tenemos que sacar un trabajo durante cierto tiempo, tenemos mucha libertad para realizar los demos. Yo hago las secuencias desde aquí, las mando por internet a Erik, él les pone letras y voz y me las regresa, así es cómo funcionamos”.

Esta forma de trabajo se acondiciona al tipo de música que tocan, pero ¿por qué elegir sintetizadores como forma de expresión y no guitarra y batería como una agrupación ‘tradicional’? ¿Qué pueden expresar con el electro que con otros instrumentos no? “Desde pequeños nos atrapó el sonido de la música electrónica. Nos topamos con Depeche Mode, Skinny Puppy, Minstry, bandas que son influencia para nosotros y que, en lo personal, me hicieron interesarme en los sintetizadores, me identificaba más con ellos; además, para mi primo y yo era mucho más fácil comenzar a hacer el proyecto sólo con sintetizadores y la voz, que buscar quien tocará guitarra, batería y demás cosas”.

La escena gótica en México está muerta

Más de dos décadas de esta agrupación y en nuestro país no hay muchas agrupaciones con tintes electro-oscuras. “Ha habido bandas, pero realmente como escena no ha crecido, de hecho creo que la escena gótica está muerta, sí han salido bandas electro darks, pero no es fácil que se mantengan. Hocico se ha mantenido sacando disco cada uno o dos años, pero en México por desgracia no hay, y no existe porque no hay el apoyo de compañías a géneros subterráneos; sí hay internet, hay Bandcamp, pero no sé si lo podamos llamar como un género. No ha explotado como tal. Nosotros nos hemos mantenido porque tenemos libertad, no seguimos con clichés, tenemos nuestra esencia, oscuridad, agresividad, transgresión, pero hasta ahí, no seguimos las nuevas tendencias y no nos espantamos tan fácil”.

De México para el mundo

Las presentaciones de Hocico en el país se dan en el marco de su “Spider Bites 2018” y en el que presentan su último trabajo “The Spell of the Spider”. La mini-gira los llevará a presentarse a otras partes de la República, como Querétaro, León, Puebla, Chiapas, CDMX, Guanajuato y por supuesto la Perla Tapatía, para posteriormente seguir por Israel, Estados Unidos, Canadá y finalizar el año con la pre-producción del nuevo disco.