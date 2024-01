Finalmente llegó la lista de películas nominadas a los premios más importantes de Hollywood: la edición número 96 de los Oscar. El día de hoy, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas publicó a todos los nominados a llevarse una de las 23 estatuillas disponibles para las principales categorías de lo mejor del cine en la temporada 2023.

La favorita será "Oppenheimer", quien parte con 13 nominaciones. La sorpresa de la lista es que "Barbie" no es la segunda, sino la cuarta. "Pobres Criaturas" de Yorgos Lanthimos obtuvo 11 nominaciones, lo cual la convierte en una seria candidata a llevarse la noche del 10 de marzo. La tercera película que sobresalió fue "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, la cual no había sido muy renombrada en las anteriores premiaciones.

¡Revisa los horarios de tu sala preferida y asiste a ver a una de las favoritas!

"Los que se quedan"

Es una comedia dramática que muestra la relación de un maestro gruñón y su interacción con unos alumnos rebeldes que se quedan en la escuela en la temporada de vacaciones de invierno.

Nominaciones:

Mejor película

Mejor actor

Mejor actriz de reparto

Mejor edición

Mejor guion original

"Pobres criaturas"

Parte de una premisa extrañísima en la que a una madre se le inserta el cerebro de su feto. Ahora, esta anomalía médica anda suelta por el mundo buscando los placeres más inmediatos de la vida. Es la segunda película con más nominaciones, solo detrás de "Oppenheimer".

Nominaciones:

Mejor película

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor fotografía

Mejor diseño de vestuario

Mejor dirección

Mejor edición

Mejor maquillaje

Mejor soundtrack original

Mejor producción

"El niño y la garza"

La última película de Haya Miyazaki narra la historia conmovedora de un huérfano que busca a su madre difunta de manera incanzable, por lo que termina ingresando a otros mundos para encontrarla.

Nominación:

Mejor película animada

"Napoleón"

La biopic protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Ridley Scott muestra la carrera militar y política de esta importante y terrible figura de la historia mundial.

Nominaciones:

Mejor diseño de vestuario

Mejor producción

Mejores efectos visuales

"Godzilla Minus One"

Es la película de siempre, pero hecha con un presupuesto limitado y dando unos giros de tuerca a la historia original.

Nominación:

Mejores efectos visuales

