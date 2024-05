Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya pelean en rueda de prensa

No fue arriba del ring, no se pusieron los guantes, no hubo contacto físico, pero lo que sí hubo fueron gritos, insultos y un conato de bronca entre Óscar de la Hoya, expromotor del “Canelo”, y el propio Saúl Álvarez Barragán, esto durante la conferencia de prensa previa a la pelea que se disputará el próximo sábado ante Jaime Munguía en Las Vegas.

De la Hoya, quien hoy es promotor de Jaime Munguía, habló de un examen antidoping fallido presentado por el jalisciense.

“Quiero responder al hombre que yo promoví y que se convirtió en una gran estrella del mundo del boxeo, vengo a reclamarle respeto a Canelo y vamos a ver si su récord termina de hablar por él”, dijo.

“Él me ha insultado de alguna otra manera al tratar de evitarme, al no poder generar el desarrollo de esta pelea, y traté de generar la mejor parte de mi lado como mentor de la carrera de Saúl en ese periodo, así que por décadas, así que te pido un poco de respeto”, prosiguió De la Hoya.

Ante esto, Álvarez Barragán no se aguantó las ganas y tomó el micrófono cuando no le correspondía, insultando al exboxeador mexico-americano.

“Este es una lacra del boxeo, quien esté con él, meta a su abogados porque seguramente les está robando, y a lo único que viene es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”, espetó “El Canelo”.

¿Cómo surgió este conflicto?

De la Hoya y Álvarez tuvieron una disputa legal en septiembre de 2020, cuando el tetracampeón mundial demandó por incumplimiento de contrato a la promotora Golden Boy Promotions y a la plataforma de transmisión en directo DAZN.

Álvarez pidió 280 millones de dólares como indemnización por considerar que el empresario lo bloqueó para pelear por varios meses y le causó así cuantiosas pérdidas económicas.

DAZN y Álvarez firmaron en 2018 un contrato por 11 peleas en 5 años a cambio de 365 millones de dólares, que lo convirtió por entonces en el deportista mejor pagado del mundo.

Al final, “Canelo” logró desligarse de Golden Boy Promotions, pero su disputa con De la Hoya continuó.