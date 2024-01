Esta mañana La Academia de Hollywood reveló la lista de nominados a los mejor del cine durante el 2023. Los encargados de presentar todas las categorías fueron los actores Zazie Beetz y Jack Quaid. La ceremonia 96 de los Oscar se realizará el 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles y será conducida por Jimmy Kimmel.

Entre los mexicanos nominados al Oscar destaca el director de fotografía, Rodrigo Prieto por la cinta “Killers of the Flower Moon” del director Martin Scorsese. Esta es la cuarta vez que nominan a Rodrigo por mejor cinematografía, la primera ocasión sucedió en 2006 con “Secreto en la montaña” del director Ang Lee, así también sucedió en el 2017 con “Silence”, cinta que también fue dirigida por Scorsese, así como por “El Irlandés”, con la cual estuvo nominado como mejor fotógrafo en el 2020.

Rodrigo Prieto también trabajó en la cinematografía de “Barbie” de la directora Greta Gerwig, por lo que también se especulaba podría haber alcanzado una doble nominación.

El cineasta se medirá en la terna con películas como “El conde”, “Maestro”, “Oppenheimer” y “Poor Things”.

¿Quién es Rodrigo Prieto?

Originario de la Ciudad de México, Rodrigo nación un 23 de noviembre de 1965. Es un destacado fotógrafo y director quien ha desarrollado proyectos fílmicos, cortometrajes y videoclips. El cineasta de 58 años ha participado en películas nacionales como “Sobrenatural” (1996), “Un embrujo” (1998), “Amores perros” (2000) y “Frida” (2002). En cuanto al cine internacional, ha participado en cintas como “8 Mile” (2002), “Brokeback Mountain” (2005), “Los abrazos rotos” (2009), “Biutiful” (2010), “Argo” (2012), “The Wolf of Wall Street” (2013), “Silence” (2017) y “El irlandés” (2019), entre muchas otras.

Otro mexicano que destacó por su trabajo en estas nominaciones, es el animador Cruz Contreras, quien participa en “Spider-Man: Across the Spiderverse”, proyecto nominado como mejor cinta animada. “¡Gente se logró la nominación al Oscar!!! Casi me da algo de ver que no la mencionaban. Felicidades a todos los nominados. Tortugas Ninja hacen falta ahí”, escribió en la red social X. En la terna, la película compite con “The Boy And The Heron”, “Elemental”, “Nimona” y “Robot Dreams”.

