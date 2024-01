Finalmente llegó al lista de nominadas a los premios más importantes de Hollywood: la edición número 96 de los Oscar. El día de hoy, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas publicó a todos los nominados a acceder una de las 23 estatuillas disponibles para las principales categorías de nominación.

La favorita "Oppenheimer" se llevó 13 nominaciones. Aunque la sorpresa fue que no es "Barbie" su principal contendiente, como había sucedido en el resto de entregas de la temporada, sino "Pobres Criaturas" de Yorgos Lanthimos, la segunda película en la lista con 11 nominaciones. La tercera cinta sobresaliente fue "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, quien se convirtió en el director con más nominaciones de la historia.

En términos de plataformas de streaming la competencia es igual de reñida. La plataforma con más películas disponibles es Netflix con ocho publicaciones disponibles. Sin embargo, HBO Max destaca por tener a "Barbie", una de las favoritas de los premios y que, sorpresivamente, fue dejada atrás en cantidad de nominaciones por "Killers of the Flower Moon", la cual está disponible en Apple Tv y Amazon Prime Video. Disney y todo su conglomerado no se queda atrás; en combinación con Star+, este conjunto cuenta con seis productos nominados.

Nominadas al Oscar disponibles en Netflix

"Maestro"

"Rustin"

"Nyad"

"Nimona"

"El conde"

"La memoria infinita"

"La sociedad de la nieve"

"La maravillosa historia de Henry Sugar"

No cabe ninguna duda, "La sociedad de la nieve" es la película del momento en Netflix. El filme de J. A. Bayona recibió la nominación a Mejor película en lengua extranjera y ha ido recabando una serie de críticas positivas en cada sala en la que se proyecta. En Netflix se encuentra como la película más vista de las últimas semanas en varios lugares del orbe. Sin embargo, hay una cosa curiosa con su nominación. Aunque el filme se realizó en partes de Uruguay y Argentina y además cuenta con un cast completo de estas regiones, la película está participando como si fuese de España.

Nominadas al Oscar disponibles en HBO Max

Solo dos películas nominadas están disponibles en esta plataforma, pero ambas son favoritas en sus respectivas categorías. "Barbie" fue la película más taquillera del año pasado. "Spider man: a través del spider-verso" tiene grandes posibilidades de recibir el Oscar por la Mejor película animada, si logra vencer la última creación de Miyazaki y Stuio Ghibli.

Te puede interesar: Martin Scorsese es el director con más nominaciones al Oscar de todos los tiempos

Nominadas al Oscar disponibles en Apple TV

"Killers of the Flower Moon" fue una de las sorpresas en la lista de nominados. Después de haber recibido poca atención en los Globos de Oro, los Oscar decidieron poner a la última película de Scorsese por arriba de la de Gerwig en cantidad de nominaciones, de entre las que destaca la nominación al mexicano Rodrigo Prieto para el premio de Mejor fotografía. Le película también puede verse en Amazon Prime Video.

Nominadas al Oscar disponibles en Amazon Prime Video

Además de la ya mencionada película de Scorsese, Prime Video cuenta con el documental "Golda" y "Misión imposible: Sentencia mortal". Veremos si alguna de estas películas logra vencer y llevarse la estatuilla más importante de la temporada de premios en su categoría.

Nominadas al Oscar disponibles en Disney+

El conglomerado de Disney logró reunir varias películas y cortometrajes nominados al Oscar. Destacan "Elementos", "The last repair shop" y "Guardianes de la galaxia vol. 3". Sin embargo, también competirán "Indiana Jones y el llamado del destino" y "Resistencia".

Nominadas al Oscar disponibles en Mubi

En esta plataforma encontrarás lo mejor del cine internacional. Es por eso que, dentro de su catálogo puedes encontrar dos filmes que son parte de la categoría Mejor película de lengua extranjera. Por ahora, se encuentra disponible "Anatomy of a fall" y "The zone of interest", por lo que aquí puedes conocer la competencia de "La sociedad de la nieve".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB