Cher cuenta cuando rechazó a Elvis Presley

A Cher no le gustan mayores, al contrario, siempre ha mostrado preferencia por los hombres jóvenes, asegura que “tienen sus ventajas”, actualmente tiene un romance con el rapero Alexander Edwards, 40 años menor que ella.

A lo largo de su recorrido artístico, la cantante de "Believe" ha tenido muchos amores y pretendientes que han hecho de todo para conquistarla, uno de ellos fue Elvis Presley, leyenda del rock and roll, fallecido en 1977 y quien intentó ganarse el corazón de Cher.

En una reciente entrevista en el programa de Jennifer Hudson, la cantante estadounidense habló de su vida amorosa y de la experiencia con la leyenda de la música, con quien no se animó a tener una relación por la presión que le generaban las personas que estaban cerca de él.

“Fue porque estaba nerviosa y sabía de la gente que lo rodeaba y no es que fueran malas personas, es sólo que estaba algo nerviosa por su reputación" , detalló.

Sobre sus preferencias, Cher hasta bromea al decir que prefiere a los hombres jóvenes que a los de su misma edad o mayores, pues suelen intimidarse con ella: "Bueno, ahora todos están muertos" , bromeó durante la charla.

La cantante afirma que los hombres jóvenes son más audaces y no tienen miedo de acercarse a ella, y puso de ejemplo a su actual relación con Alexander Edwards de 38 años, quien es menor que el hijo de la intérprete, Elijah Blue Allman, de 47 años

En diciembre Cher pidió la tutela temporal financiera de su hijo Elijah Blue Allman, alegando que los problemas de salud mental y el abuso de sustancias lo dejaron imposibilitado para hacerse cargo de sus finanzas.

Según el documento presentado esta semana en el Tribunal Superior de Los Ángeles obtenido por medios estadounidenses, Allman es "actualmente incapaz de gestionar sus activos debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias" .

La familia se ha visto envuelta en polémicas anteriormente: en septiembre se hizo público que Cher había sido acusada en una declaración judicial por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo, pero la cantante negó rotundamente las acusaciones ante la publicación estadounidense "People".

Allman habló abiertamente de su adicción a las drogas frente a los medios asegurando que era sólo un niño la primera vez que probó la marihuana y el éxtasis. El músico también abordó su adicción a la heroína, y que desde 2010 ha entrado y salido de periodos de rehabilitación.



