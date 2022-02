Oscar 2022: Penélope Cruz y Javier Bardem, una pareja dorada

Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz sorprendieron al público internacional esta mañana al ser nominados al Oscar en las categorías de mejor actor y mejor actriz por sus cintas "Being the Ricardos" y "Madres paralelas'', respectivamente.

La actriz de 47 años y el actor de 52, están casados desde el año 2010, por lo que la noticia de la nominación es muy sorprendente y peculiar, no solo porque son pareja, además porque son españoles y su país celebra dicho acontecimiento, porque compiten en las categorías que son similares y que son de las más importantes, y porque ambos con esta distinción ya suman cuatro nominaciones al Oscar, ganando además cada uno su estatuilla como mejores actores de reparto.

Penélope, además de esta distinción, en 2007 estuvo nominada por "Volver" como mejor actriz; en 2009 ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona" y en 2010 también fue nominada como mejor actriz de reparto por "Nine".

En tanto, Javier comenzó su buena racha en 2001 cuando fue nominado como mejor actor en "Antes que anochezca"; en 2007 obtuvo el Oscar como mejor actor de reparto en "No country for old men" y en 2010 fue nominado como mejor actor por "Biutiful", además de esta actual nominación para la ceremonia 2022 del Oscar.

¿De qué trata "Being the Ricardos"?

Película sobre la actriz, pionera de la televisión, Lucille Ball (1911-1989). La historia se desarrolla durante una semana concreta de la producción de la exitosa serie de la época 'I Love Lucy' cuando Lucy y su marido, Desi Arnaz, se enfrentan a una crisis que podría terminar con sus carreras y también con su matrimonio.

¿De qué trata "Madres paralelas"?

Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada.

Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma decisiva. La dirección es de Pedro Almodóvar.

AC