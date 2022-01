Los Premios Oscar 2022 se realizarán el próximo domingo 27 de marzo, un mes más tarde que otros años debido a que la audiencia del evento es cada vez menor, y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas evitó competir con el Super Bowl que se realizará en febrero.

Por lo tanto, el listado oficial de nominados a los Oscar 2022 se anunciará el próximo martes 8 de febrero. Mientras tanto, la Academia ha publicado un listado de películas y canciones "elegibles" para obtener una nominación. Es decir, una pre-selección de títulos que podrían pelear próximamente por el codiciado Premio Oscar.

Hasta el momento, se supone que la entrega de los Oscar 2022 será completamente presencial. GETTY IMAGES ISTOCK/ BAONA

El listado oficial de los "finalistas" habla únicamente sobre las categorías "Mejor documental", "Mejor película internacional", "Mejor maquillaje y peinado", "Mejor banda sonora", "Mejor canción original", "Mejor cortometraje animado", "Mejores efectos visuales" y "Mejor edición de sonido", y se puede encontrar en la página oficial de La Academia.

Las nominaciones a los Oscar 2022 serán anunciadas el próximo 8 de febrero. AFP

Aunque hasta el momento no se ha hecho un comunicado oficial sobre las cintas que podrían encontrarse entre las nominadas a los Oscar 2022, "Dune", "Licorice Pizza", "House Of Gucci", "Nightmare Alley", "Spencer", "Don't Look Up" y "King Richard", entre otras, se encuentran entre las preferidas por la crítica y por la audiencia.

MR