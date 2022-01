La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de otorgar cada año los Premios Oscar, publicó una lista de 15 canciones originales de películas que han sido pre-seleccionadas para ser nominadas próximamente como Mejor Canción en los Premios Oscar 2022.

Según el comunicado, 84 canciones originales de películas fueron consideradas, pero sólo 15 han pasado a la siguiente etapa. En el listado se encuentran temas interpretados por Billie Eilish, Beyonce, U2 y Ariana Grande, quien además de interpretar "Just Look Up" en la cinta original de Netflix "Don't Look Up", tiene un papel como actriz.

Ariana Grande participa en la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, por lo que los fanáticos de la cantante esperan verla desfilar por la mediática alfombra roja que aparentemente se llevará a cabo de manera completamente presecial el próximo domingo 27 de marzo.

Las nominaciones a los Premios Oscar 2022 serán publicadas el próximo 8 de febrero, fecha en que se dará a conocer si el tema "Just Look Up" interpretado por Ariana Grande podría competir a un Oscar como Mejor Canción. En caso de que fuera nominado, la cantante posiblemente tendría una presentación en vivo en el mediático evento.

MR