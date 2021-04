“Oro de rey” revela las crisis de Luis Miguel

Hablar de Luis Miguel siempre dejará dudas, pero partiendo de las verdades que se conocen por propia voz del cantante y testimonios cercanos y la cobertura de la prensa nacional e internacional, los investigadores Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro se dieron a la tarea de sintetizar aquellos episodios profesionales y personales que han hecho del llamado “El Sol de México” un verdadero mito en la industria del espectáculo.

Con la publicación de “Oro de rey”, ambos periodistas dan continuidad a “Luis mi rey”, libro que se enfoca principalmente en la infancia del intérprete de “Culpable o no” y que fue base para desarrollar la narrativa biográfica de “Luis Miguel, la serie” de Netflix que hoy estrena su segunda temporada, pero con esta nueva entrega Javier León y Juan Manuel Navarro exploran aquellas verdades que ya han salido a la luz, aquellas que están a medias y los rumores que siempre han rodeado al cantante.

“Este libro estaba pensado para publicarse coincidiendo con los 50 años de Luis Miguel, nos parecía un momento perfecto para publicar esta segunda parte, pero la pandemia de alguna manera condicionó el hecho de que sea lanzado un año después. Aquí se refleja el trabajo de muchos años, sobre todo de Juan Manuel, quien lleva más de dos décadas en primera línea informativa y con un seguimiento muy estricto a la trayectoria de Luis Miguel”, explica Javier León.

Bajo el sello de editorial Aguilar y con prólogo del productor y músico Emilio Estefan, los periodistas señalan que esta investigación explora las distintas facetas de Luis Miguel a través de las décadas y además desmenuzar la relación familiar del cantante con su hermano y sus romances con famosas cantantes y actrices, también se remontan a los misterios que rondan sobre lo que realmente ocurrió con su madre Marcela, por ejemplo.

“Antes de abordar un proyecto, Javier y yo hablamos que nunca entraremos en una línea morbosa, amarillista y de falta de respeto. Al hablar de un personaje como Luis Miguel o como cualquier otro, también hay que abordar toda su vida y su vida no ha sido un cuento de hadas, ha tenido momentos oscuros en lo personal y profesional, ha habido errores en su carrera y él los ha admitido”, puntualiza Juan Manuel Navarro, quien en cuatro ocasiones ha entrevistado personalmente a Luis Miguel y personas cercanas a su trayectoria y familia.

El renacer

El público que ha pagado boletos para ver a Luis Miguel en su máxima expresión en un show en vivo, es por mucho el mayor testigo del potencial artístico del cantante y aunque han sido bastantes las ocasiones en que “El Sol de México” ha cancelado giras, presentaciones a escasos segundos de iniciar o se ha enojado en pleno escenario, Juan Manuel Navarro señala que pese a esto los fans se mantienen fiel al cantante y recalca que muchos de estos amargos episodios no son ocasionados por el intérprete de “La incondicional”.

“Muchas de las cosas que pueden suceder no son por culpa de él, sino simplemente el empresario no le ha pagado por adelantado o no ha habido las condiciones necesarias. Hay muchas cosas que se le achacan a él, pero no es su culpa; hay todo un mundo atrás de trabajo del que depende. En este libro hablamos de esto y es un poco para humanizar al cantante, porque no todo es perfecto, que también se puede enfermar, si hay algún concierto que falla es porque también es humano”.

Javier León y Juan Manuel Navarro consideran que ante los conflictos laborales que ha tenido Luis Miguel, es de aplaudirse la creatividad con la que ha sabido recuperarse y evitar más catástrofes financieras que, incluso, lo pusieron en riesgo de ir a la cárcel por demandas o la bancarrota total.

“Si nos vamos al momento anterior a la pandemia, lo que tenemos a Luis Miguel totalmente reforzado, relanzado con un éxito descomunal a raíz de la serie, del disco, del libro, de la gira maratónica de 150 conciertos entre 2018-2019 y con un traspase generacional por la serie y la modalidad actual del consumo de música a través de las plataformas digitales, que ha permitido que Luis Miguel llegue a un público millennial e incluso a la generación Z, estamos hablando de un momento muy positivo”.

