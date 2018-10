"Orange Is the New Black" llegará a su fin en 2019

"Orange Is the New Black" se fundirá a negro el próximo año, cuando termine su séptima temporada.

Miembros del elenco publicaron un video el miércoles anunciando el fin de la serie de Netflix, y una vocera del servicio de streaming lo confirmó.

En el video, las actrices agradecieron el apoyo de sus fans y prometieron un final satisfactorio para la tragicomedia ubicada en una prisión para mujeres.

La actriz Kate Mulgrew dijo que echará de menos estar en una serie de TV "innovadora".

"Orange Is the New Black" fue inspirada por el libro de memorias de Piper Kerman sobre su tiempo en una prisión federal.

En dos ocasiones estuvo nominada a los premios Emmy en las principales categorías, y Uzo Aduba fue galardonada con dos trofeos como. La serie tuvo un éxito instantáneo cuando Netflix comenzó a ofrecer programación original.

Aún no se ha anunciado la fecha de inicio para la última temporada de "Orange Is the New Black", prevista para el 2019.

JB