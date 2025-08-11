Pee Wee es arrestado; ¿qué hizo el exvocalista de los Kumbia Kings?

Pee Wee, exvocalista de la banda Kumbia Kings, se vio envuelto nuevamente en una polémica, ya que, de acuerdo con reportes del periodista Carlo Uriel, el cantante fue detenido la noche del 10 de agosto bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad.

Según el informe, el arresto se llevó a cabo a las 22:00 horas en Edinburg, Texas, luego de que oficiales lo sorprendieran manejando bajo los efectos del alcohol.

Este es el segundo enfrentamiento con la policía para el joven, y fue el propio Carlo quien confirmó los hechos por medio de su cuenta en X.

“Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad…Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años”, escribió el reportero.

Irvin Salinas Martínez, conocido públicamente como Pee Wee, ha tenido problemas previos con las autoridades estadounidenses. El caso más reciente antes de este ocurrió en 2024, cuando también fue sorprendido conduciendo mientras bebía.

Aquel incidente terminó con Martínez pasando 14 horas en prisión, recuperando su libertad tras pagar una fianza; sin embargo, esto fue posible gracias a que “era su primera infracción”.

Por ahora no se tiene información oficial sobre lo que ocurrirá con el intérprete. No obstante, de acuerdo con el periodista, esta vez Pee Wee podría enfrentar represalias mucho más graves.

Ni el cantante ni su equipo han hecho declaraciones públicas hasta el momento, pero se espera que emitan un comunicado mientras avanza el caso, el cual aún sigue sin resolución.

