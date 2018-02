Omar Fierro es el padre de las lunas

Después de más de dos décadas de trabajo en otras televisoras, Omar Fierro regresa a Televisa con la telenovela “Hijas de la luna”, segunda versión mexicana de la novela original colombiana “Las Juanas”, adaptada en 2004 por Tv Azteca.

La trama narra la historia de cuatro jóvenes mujeres que, por eventos propios del destino, descubren ser hijas del mismo padre, Juan Oropeza, aunque cada una con diferente madre. El lazo con él es indudable, pues incluso comparten una Luna, marca de nacimiento, en la parte baja de la espalda. Omar Fierro es quien le da vida al padre de las cuatro protagonistas, en entrevista con el actor, detalla a su personaje: “Mi personaje desde muy joven trabaja en un hotel, anteriormente de su padre. Está casado con Leonora Ruiz, interpretada por Cynthia Klitbo, desde hace 25 años. Tiene un hijo, llamado Sebastián, interpretado por Danilo Carrera. Es un personaje muy divertido”.

Cuando las cuatro Juanas aparecen en su vida, ésta da un giro de 180º, “se le empieza a complicar la vida muchísimo, primero porque la mujer se enoja bastante; mientras que a su hijo, pues no le encanta la idea y le recrimina mucho”.

Sin embargo, esta situación no cambia las cualidades propias de este personaje, pues continúa con optimismo y fuerza para acomodar cada situación de su vida: “Es un tipo realmente honesto, un tipo que le echa para adelante, me cae muy bien, es un personaje bueno, no se deja de nadie y le echa muchas ganas en todo”.

Respecto a dichas cualidades, Fierro se identifica con el personaje que interpreta, “y en muchas otras cosas, es un cuate divertido; además, él tiene cuatro hijas de cuatro mamás diferentes, y yo tengo seis hijos de cuatro mamás diferentes, y estoy contento”.

Un elenco familiar

Por otro lado, Omar Fierro cuenta la alegría que significó para él regresar a actuar en Televisa. Cuando se encontraba como conductor en un programa de cocina, Nicandro Díaz, productor de la telenovela, le platicó del proyecto: “Nicandro y yo nos conocíamos desde hace muchos años, él hace tiempo me había hablado de esta novela, y para esta ocasión me ofreció este personaje, y los tiempos se ajustaron y aquí estamos”.

Gracias a esta telenovela, el actor pudo reencontrarse con algunos amigos actores que forman parte del elenco, “como Eugenia Cauduro, Alexis Ayala, Argelia Ramírez, mis grandes amigos míos de toda la vida”. Además, también tuvo la oportunidad de actuar junto con su hermano Marco, quien interpreta igualmente al hermano de Juan Oropeza.

“Logramos que participara gente muy querida para mí y gente nueva para la empresa, al elenco no conocía a ninguno, pero se ha dado una buena relación con todos, con Geraldine Galván, Michelle Renaud, Lorena Graniewicz, Mario Morán, Gonzalo Peña, Jonathan Becerra, todos representan a la juventud, los chicos están muy galanes y las chicas muy hermosas. Y los viejitos estamos muy divertidos”.

Por último, resalta que es una telenovela para toda la familia, por lo que estará transmitiéndose en horario familiar, a las 18:30 horas, “es una novela para todo público, hay muchas cosas para todos, ¡hay hasta musicales!”