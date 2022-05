Omar Chaparro: Kristoff llama mediocre al trabajo del actor

Luego de Omar Chaparro compartió en el programa “Pinky Promise”, de Karla Díaz, que él no trabajaría con diversas figuras de la industria del entretenimiento como Kristoff Raczynski, ante las críticas que el crítico de cine ha lanzado desde su canal de YouTube respecto a sus proyectos en cine y televisión, las redes sociales se han encendido al discutir cuál de los dos involucrados tiene la razón.

Las declaraciones de Omar Chaparro surgieron durante la charla que Karla Díaz tuvo en su programa, en donde también estuvo de invitado Paul Stanley, recordando diversos momentos complicados de su carrera y cómo han enfrentado las críticas, las oportunidades de trabajo y cómo han avanzado en sus proyectos.

Omar Chaparro señaló su nulo interés por trabajar con diversas figuras que, al estar frente a programas de televisión o proyectos independientes, se dedican a criticar el trabajo de los demás de una forma ofensiva, por lo que incluso ha rechazado invitaciones para acudir a ciertos programas en los que no se sentiría cómodo.

“No hablan mal de mí, hablan mal de todos. Y no es que estén enojados conmigo, están enojados con la vida, con ellos mismos, y eso me da tristeza. Quiero en realidad que les vaya bien”, dijo Omar Chaparro.

Kristoff Raczynski reaccionó al comentario de Omar Chaparro, y a través de su cuenta en Twitter @kristoffdice, reforzó la postura que en diversas ocasiones ha expresado en sus críticas y reseñas de filmes en su canal de YouTube, en donde suma más de medio millón de suscriptores.

“Querido @OMARCHAPARRO una aclaración, yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO ‘ACTOR’ que es bastante mediocre por cierto, lo mío no es ‘HATE’ es la VERDAD que no quieres aceptar”, escribió Kristoff Raczyns.

La declaración de Kristoff ha generado discusión entre los internautas, por un lado, quienes señalan que las críticas que hace de cine no son objetivas y parten de sus gustos personales o que siempre ha tenido una postura negativa hacia ciertos actores de los que suele expresarse en sus reseñas, recordando que Omar Chaparro y la familia Derbez suelen ser atacados.

Otros usuarios argumentan que la postura de Kristoff es válida al indicar que la mayoría de críticas negativas no solo recae en los niveles de interpretación que los actores o producciones proponen o con historias repetitivas que no abonan nada a la industria cinematográfica, pues refieren que el problema no es que las películas protagonizadas por Omar Chaparro, por ejemplo, sino que estas tramas suelen apelar a recursos e incentivos económicos públicos sin hacer nada novedoso para el cine mexicano.

“El señor no aguanta ninguna crítica negativa. Así de fácil. Quiere que nomas le estén diciendo que están “bien buenas sus películas”. Cuando la realidad es que son de pésima calidad”, indicó un usuario mostrando cómo Omar Chaparro lo bloqueó de sus redes sociales.

