Mauricio Ochmann te cuestiona “¿Y cómo es él?”

Mauricio Ochmann busca participar en historias que reflejen los cambios sociales respecto a la estructura emocional de los hombres y cómo descubren nuevas formas de expresar sus sentimientos. Y justo eso fue lo que lo motivó a sumarse al elenco de la cinta que llega este fin de semana a la cartelera: “¿Y cómo es él?”, una comedia ácida en la que lleva el protagónico junto a Omar Chaparro y Zuria Vega, quienes ponen sobre la mesa qué pasa cuando estás en un triángulo amoroso que pondrá a prueba tu pasado, presente y futuro.

“Es una comedia un tanto ácida, pero divertida al mismo tiempo. Creo que es una película que invita a divertirse, pero tiene su mensaje al tocar el tema de la infidelidad, del manejo de las emociones, de tus impulsos, la ira, de qué pasa cuando sientes tu ego lastimado”, indica Mauricio en entrevista con EL INFORMADOR. El actor resalta el equipo de trabajo que formó con Zuria Vega, quien da vida a su pareja “Marcia” y Omar Chaparro, el amante “Jero”, quienes llevan a su personaje “Tomás” al límite de sus emociones.

Con la llegada de este filme a la cartelera mexicana bajo la producción de Eugenio Derbez y Ben Odell, Mauricio Ochmann destaca los retos y aprendizajes que adquirió con “¿Y cómo es él?”, que con la dirección del argentino Ariel Winograd, comparte al público una historia divertida y reflexiva, que muestra cómo un descalabro amoroso puede replantear nuestra identidad.

“Me encanta que se muestra a estos dos hombres, y cómo se van vulnerabilizando y enfrentando sus emociones; de cómo el personaje de ‘Marcia’, a pesar de ser quien comete la infidelidad, al mismo tiempo te cuestiona la responsabilidad compartida de lo que sucede, de cómo llegaron hasta allá, es ver cómo cada quien barre el lado de su calle”.

Mauricio relata el intenso proceso de filmación durante más de seis semanas consecutivas al pie de las carreteras, en donde entabló una amistad especial con Omar Chaparro, a quien sólo conocía de manera lejana.

“Trabajar con Omar Chaparro es una delicia, es un compañero padrísimo, me siento muy afortunado de que me haya tocado con él, porque fue un rodaje intenso arriba de un taxi, él fue un gran compañero, responsable, entregado, apasionado y con gran sentido del humor. Nos pasó un poco lo que le pasa a los personajes, nos fuimos conociendo, porque no habíamos trabajado juntos”.

EL DATO

Otras películas de Mauricio Ochmann son “Hazlo como hombre”, “A la mala”, “Ver, oír y callar” y “Ya veremos”.