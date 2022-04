Olallo Rubio siembra un “¿Por qué?” en tu mente

La película “¿Por qué la vida es así?” (2022), bajo la dirección de Olallo Rubio, ya se puede ver de manera gratuita en el sitio de Convoy Network; se trata de la primera producción cinematográfica en español basada en un podcast, una comedia documental “de todos los mexicanos” -indican sus productores- que explora, en tono de sátira, el carácter nacional del mexicano.

“¿Por Qué?”, el podcast que dio origen al documental, es una producción original y exclusiva de Convoy Network -ahora en su quinta temporada y, en seis años, se ha convertido en uno de los títulos más populares de la plataforma- y en cada episodio busca responder desde las grandes preguntas universales hasta las idioteces que a todos se nos ocurren; con todo, establece el cineasta en entrevista con EL INFORMADOR, “no fue tan difícil pasar al formato película; hace seis años coescribo con Iván Nieblas el podcast, y nos vamos editando mutuamente (trabajamos juntos desde mediados de los noventa); creo que eso sirvió, además es un documental cuyo lenguaje es radiofónico (y se justifica plenamente porque procede de un podcast)”.

Con claros antecedentes en la televisión de los setentas y ochenta, ecos de ‘Cantinflas Show’ y la imborrable voz de Rubén Moya -aunque el rostro fuera David Lisazo en los comerciales de brandy añejo-, se tuvo desde un principio la intención de que “¿Por qué la vida es así?” Se financiara a través de campañas de fondeo colectivo para asegurar libertad creativa y discursiva, y evitar censura y compromisos comerciales; además, permitió que el público se involucrara directamente en su creación.

Pero, destaca Rubio, “fue difícil convencer a la gente, debimos ser insistentes. Pasa que durante el pasado sexenio no pude obtener recursos del gobierno (FOPROCINE, FIDECINE), los negaban; era complicado, pues. No soy bueno para el cabildeo, y preferí convencer a más de 4 mil personas que a un comité semisecreto. Por eso se recurrió al fondeo colectivo, que es como se sostiene la plataforma, libre de publicidad y compromisos corporativos”.

Fueron dos campañas: la primera, en julio de 2018 a través de Kickstarter, recabó el doble de lo establecido como objetivo; la segunda, en diciembre de 2020, se logró una cifra mucho más alta que la primera. Ambas registraron 4 mil 727 aportaciones (personas) para lograr el total de recursos que se destinaron para gastos de producción (equipo fílmico, equipo humano), edición, licencias de material de archivo, animación, derechos de música, diseño de audio y música original.

Con toques animados. El proyecto ofrece algunas animaciones concatenadas con fotografía real. Cortesía

Cuestionar el propio discurso

El tono satírico de esta “comedia documental” se establece desde el principio, comenta el realizador, “no puede tomarse muy en serio porque no es un trabajo sociológico o antropológico, es una sátira que cuestiona y señala las contradicciones de la propaganda institucional y el adoctrinamiento a que nos han sometido por décadas; pero es humor, a fin de cuentas. Pero también es cierto que, al final, la película cuestiona su propio discurso, su sentido, se toma la libertad de contradecirse; y eso me gusta mucho”.

A diferencia del podcast -esencialmente humorístico-, en la película, refiere Rubio, “el discurso se va endureciendo hacia el final, lo que se va dando de modo natural. Era importante elaborar (por eso las entrevistas a Roger Bartra, Juan Villoro e Ignacio Sánchez Prado), porque hablamos de mitos y cuestionamos su existencia, incluso se plantea la opción de reemplazarlos por otros, incluso ancestrales”.

Pensada como un largometraje documental para ser distribuido gratuitamente, ‘¿Por qué la vida es así?’ es una cinta deudora de un podcast, una herramienta -afirma Rubio- que “ya se veía venir con la digitalización de los medios; si los medios tradicionales se estructuran con base en la lógica del anunciante, el podcast brindó libertad en todos los sentidos. Y no había que pedir permiso a nadie. Ahora tenemos una plataforma, y hay que aprovechar. Y si pensamos en la película -que yo no he estrenado ninguna desde 2014- no tenemos ninguna expectativa, porque no hay un precedente”.

Sobre el autor

Es cineasta, guionista y locutor. Inició en la estación Radioactivo 98.5 FM, donde fue desde locutor y creativo hasta director general, entre 1995 y 2004. En 2005 y hasta 2013 grabó “El Podcast de Olallo Rubio”. El 3 de marzo de 2016, fundó Convoy Network, una plataforma de podcast y live streaming. En el ámbito cinematográfico, inició su carrera con el largometraje documental titulado “¿Y tú cuánto cuestas?”, el cual se estrenó en cines a nivel nacional. En 2011, lanzó “This is not a Movie”, su primer largometraje de ficción. En 2012 estrenó en salas “Gimme the Power”, un rockumental sobre la banda mexicana Molotov.

En 2014 estrenó “Ilusión Nacional”, un documental que narra la historia de la Selección Mexicana de Futbol bajo una óptica realista. A través de Convoy Network, coescribió, dirigió y produjo la primera película en español basada en un podcast: “¿Por qué la vida es así?”.

PARA SABER

¿Dónde se puede ver?

Concebida y realizada gracias a 4 mil 727 aportaciones voluntarias, la distribución es totalmente gratuita, libre y abierta. Es decir, cualquier persona puede ver la película sin costo alguno en www.convoynetwork.com/porquelavidaesasi.

MQ