Oh Yeong-su, del "Juego del Calamar", es señalado de acoso sexual

El reciente ganador del Globo de Oro Oh Yeong-su, por su desempeño en la serie “El Juego del Calamar” está nuevamente en la mira pública al trascender que el histrión habría tenido comportamientos sexuales inapropiados en 2017.

De acuerdo a la información que comenzó a difundirse en medios como Variety, el actor surcoreano Oh Yeong-su tuvo un pacto previo con la víctima, pues tras los hechos del 2017, habría llegado a un acuerdo luego de que reconoció su error y se disculpó con la mujer afectada, sin embargo, los señalamientos resurgen ante las posibilidades de que el histrión, de 78 años de edad, tenga que enfrentar cargos legales por sus conductas en Seúl.

“Yo me disculpé con ella y dijo que no armaría un alboroto al respecto, pero no significa que este aceptando los cargos”, indicó Oh Yeong-su, no obstante, los propios medios surcoreanos han puntualizado que la fiscalía de Corea del Sur inició una carpeta de investigación para aclarar los sucedido y emprender un proceso legal.

El recuento de los hechos apuntan a que tras la situación dada en Seúl, en 2017, el actor sí fue retenido y después liberado ante la denuncia local que hizo la mujer afectada, pero en años después, la joven portó por públicamente del caso a finales del 2021, y aunque en abril del presente año se habría cerrado el caso, la víctima solicitó nuevamente una revisión de su denuncia, por lo que la fiscalía estaría nuevamente recabando testimonios para dar solución a la afectada.

Los hechos que se dieron en Seúl se habrían salido de control durante un paseo en un lago y aunque la mujer afectada indicó que el actor hizo tocamientos indebidos, el histrión ha declarado que su intención solo fue tomarla de la mano para compartir el paseo.

FS