La actriz mexicana Ofelia Medina comenta que se siente más preocupada por los campesinos que viven en la miseria y no tienen nada qué comer, que por la falta de empleo de los actores, que de alguna manera no viven en las mismas condiciones de muchos indígenas desplazados.

"Más pena me dan los campesinos, los actores sí estamos padeciendo y es terrible y muchos no tienen para comer, pero desgraciadamente en nuestro país hay gente que está mucho peor, por ejemplo, la gente de campo, la agricultura que son quienes nos dan de comer, los tenemos completamente abandonados, si de por sí, antes de la pandemia no había servicios médicos, hoy en día es pavoroso", expresa Ofelia Medina.

La también productora que ha entregado parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y la protección de los grupos étnicos marginados, invita a la gente a hacer conciencia sobre lo que está sucediendo en los campos mexicanos, en donde la gente se está muriendo.

"…Lo que hay que hablar ahorita es que el hambre en nuestro país crece, cada día hay más gente en la miseria, no en la pobreza, sino en la miseria y llevo un trabajo de 30 años en las comunidades indígenas, estoy regresando a Chiapas, donde hay tres mil 200 desplazados nuevos el día de hoy y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que la sociedad civil, todos tenemos que ser conscientes y demandar y denunciar que el gobierno debe de actuar y debe atender a los desplazados", enfatiza la actriz.

La intérprete de películas como "Antes que anochezca", "Voces inocentes", "Agua con sal", "Panorama" y muchas más, señala que, sigue con su programa de alimentación de amaranto, el cual es rico en nutrientes y es benéfico para la salud.

"Estoy regresando de Chiapas, acabamos de entregar muchas toneladas de alimento gracias al público que hace sus donativos", dice.

Ofelia Medina habla acerca de su profesión

En otro tema, la actriz comenta que, aunque el mundo está atravesando por una tercera ola, gracias a los extremos cuidados de sanidad que lleva acabo, ha podido evitar cualquier contagio y se encuentra bien de salud y que si tuviera la oportunidad de realizar algún proyecto en medio de la crisis sanitaria, lo haría.

"Sí tomaría un trabajo, porque sé que están todas las precauciones tomadas, en las filmaciones hay un equipo especial para el COVID-19 y no hay más de 30 personas en un espacio y hacen todas las pruebas, de hecho, ya estuve en este proyecto de 'The Mosquito Coast' y todavía se filmó en pandemia, pero con los cuidados y ha tenido mucho éxito.

"Acabo de terminar la primera temporada de 'The Mosquito Coast' y ya vamos a hacer la segunda estoy muy contenta y es un trabajo del que salí de 'archi recontra mala'. Tener trabajo y hacer un buen papel es lo que pedimos a la vida", exclama.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MF