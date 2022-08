Nerea Godínez, la expareja de Octavio Ocaña, dedicó un mensaje emotivo en redes sociales al actor luego de que se cumpliera un mes más desde su fallecimiento. Aunque el presunto asesinato de "Benito Rivers" (personaje de la serie "Vecinos") se cometió en enero de 2021, la mujer con quien llegaría al altar se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de su amado, pues en su perfil de Instagram suele compartir imágenes y videos donde se observa a ambos compartiendo momentos juntos.

Este martes Nerea publicó un material visual donde se observa a Ocaña sonriendo a una cámara, mientras de fondo suena una melodía triste, posteriormente aparece la pareja cantando y al final se observa el rostro de ella pensativa. El post también estuvo acompañado de unas palabras, donde expresó el duelo que está viviendo ante la ausencia.

"Un mes más papi hermoso y aquí nada ha cambiado… el amor sigue intacto, creo que incluso más fuerte. Creo que estoy aprendiendo a estar sin ti, o más bien me estoy empezando a acostumbrar a estar sola. Se ha acabado casi la tristeza, ¿suena bien no?". La mujer añadió: "El problema es que más bien ya no siento nada pero es peor, es como existir sin emociones, donde de pronto caes en cuenta que estás haciendo algo que sueles amar y simplemente no te causa ni la más mínima emoción como la que sentíamos tu y yo estando juntos".

La exprometida reiteró que Ocaña es el amor de su vida y que seguirá de pie por él. Ante esto, recibió mensajes de algunos de sus seguidores que la apoyaron y "animaron". "Un abrazo gigante desde Chile, ánimo que algún día estarán juntos en la eternidad" comentó @ jes_kart.

"Chiquita te mando un abrazo y espero que sientas mucho amor, porque te lo mereces", expresó fervaltoja. Otras seguidoras le externaron su admiración y respeto porque "ha aprendido a vivir con el dolor".

La seguidora @raquelmarovi comentó que era muy duro leer los mensajes de Nerea. Recordemos que el pasado 29 de enero, Ocaña fue asesinado durante una persecución policiaca, de acuerdo con los primeros reportes de la fiscalía, el actor perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, pues era una persona muy querida, tanto por celebridades como por fanáticos. Pese a que Nerea fue muy criticada tras el fuerte suceso, pues algunos aseguraban que con sus publicaciones y videos en redes sociales sólo buscaba fama, no ha dejado de expresar sus emociones, incluso en alguna ocasión compartió que buscaría ayuda psicológica para superar la ausencia del actor.

