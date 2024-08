El grupo británico de rock Oasis comunicó el martes su regreso para una gira programada para el próximo año, tras la reconciliación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, luego de quince años de disputas que culminaron en una pelea en los camerinos antes de un concierto.

Muchos de los seguidores del grupo habían perdido la esperanza en un reencuentro, especialmente después de años de rumores y enfrentamientos entre los dos hermanos, creadores de himnos de los años 90 como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”. Sin embargo, el martes, la banda utilizó sus redes sociales para confirmar las especulaciones recientes con un video titulado: “It’s happening!” (¡Está pasando!).

En el comunicado, el grupo expresó: “Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, acompañado de una foto de los hermanos.

La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, Gales, y luego se trasladará a la ciudad natal de los Gallagher, Mánchester, con cuatro conciertos programados. Posteriormente, se presentarán durante cuatro noches en el icónico estadio de Wembley en Londres, antes de continuar con actuaciones en Edimburgo y Dublín, la capital de Irlanda.

AP/D. Dyck/The Canadian Press

En un comunicado, el grupo aseguró que estos serán “sus únicos espectáculos en Europa el próximo año” y prometió que será “uno de los mayores eventos en directo y con las entradas más demandadas de la década”. También anunciaron que hay planes para llevar Oasis Live ‘25 a otros continentes más adelante en el año.

Las entradas para estos conciertos iniciales estarán disponibles para la venta a partir del 31 de agosto a las 09:00 en Reino Unido (08:00 GMT) y a las 08:00 (07:00 GMT) en Irlanda.

El anuncio de la gira llega tres décadas después del lanzamiento de su primer álbum, “Definitely Maybe”, el 29 de agosto de 1994. Para celebrar este aniversario, el grupo había planeado lanzar versiones inéditas de algunas canciones del álbum, grabadas durante las primeras sesiones de estudio.

Después del éxito rotundo de “Definitely Maybe”, Oasis alcanzó el pináculo de su fama con el álbum “(What’s the Story) Morning Glory?” un año después, con temas que se convirtieron en clásicos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

No obstante, el éxito musical de la banda a menudo fue ensombrecido por la conflictiva relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, el guitarrista y compositor. La gota que colmó el vaso entre los hermanos, de 51 y 57 años respectivamente, ocurrió el 28 de enero de 2009 en los camerinos del festival Rock en Seine en París, cuando una pelea, con una guitarra rota como protagonista, llevó a la cancelación del concierto y a la disolución del grupo, que había competido con Blur por el dominio del “britpop”. Desde entonces, los hermanos intercambiaron críticas a través de redes sociales y medios de comunicación, aunque en tiempos recientes la tensión parecía haber disminuido.

El anuncio de su reconciliación, según indicaron el martes, no surge de “una gran revelación”, sino de “una toma de conciencia gradual de que es el momento adecuado”. Años atrás, el regreso parecía improbable; en 2016, Liam había comentado que había pasado página, describiendo el grupo como “solo un grupo”. A principios de 2023, Noel mostró un tono más reservado, sugiriendo que “harían falta circunstancias extraordinarias” para un regreso, aunque afirmando que “nunca hay que decir nunca”. La semana pasada, Noel incluso elogió a su hermano menor, destacando “su tono de voz y su actitud”. Las especulaciones crecieron con un artículo del diario The Sunday Times, que los Gallagher compartieron en redes sociales con comentarios vagos.

Para cerrar el círculo, el domingo por la noche, Liam Gallagher dedicó la canción “Half the World Away” a su hermano durante un concierto en el oeste de Londres. Al final del espectáculo, un gran mensaje en las pantallas anunciaba: “27/08/24. 8 am”, la fecha y hora del esperado anuncio del regreso.

BB