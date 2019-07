"O11CE", directo a las grandes ligas

El futbol mueve pasiones y talentos y eso lo han aprendido muy bien los chicos de “O11CE”, una de las producciones televisivas más exitosas y ambiciosas de Disney XD para América Latina y que está lista para llevar a su famoso equipo, “Los halcones dorados”, a las grandes ligas de Europa.

A días de estrenar su nueva temporada, Sebastián Athié y Juan David Penagos, quienes dan vida a los goleadores “Lorenzo” y “Ricky”, respectivamente, charlan sobre el impacto que esta serie ha tenido desde su lanzamiento en 2017, cuando presentaron por primera vez esta historia que lanza un vistazo a los retos, aventuras y campeonatos que las nuevas promesas del futbol latino tienen que enfrentar para consolidarse como futbolistas internacionales.

Ambos artistas se encuentran en la Perla Tapatía, donde hoy ofrecerán una firma de autógrafos para sus seguidores.

“Es un proyecto hermoso que en muchos aspectos nos cambió la vida, desde poder grabar en otro país, conocer gente de diferentes culturas, ideologías. Creo que lo más importante es el valor fundamental que es el deporte y el trabajo en equipo que Disney plantea con estas temporadas y ahora con una nueva que estará plasmada de más colores y personajes nuevos que le darán un toque muy padre a la serie”, explica Sebastián Athié.

Aunque el elenco de “O11CE” está relacionado al futbol desde la trinchera de público, adentrarse a la piel de jugadores que luchan por dar lo mejor de sí en las canchas es una experiencia totalmente diferente para Juan David Penagos, al relatar los cambios físicos que han experimentado para realizar las escenas de los partidos sin recurrir a dobles que manipulen el balón como se hace en la vida real.

“Yo siempre he estado muy cercano al futbol, mi abuelo materno era futbolista, siempre he estado muy inmiscuido en el deporte y me gustaba practicarlo y jugar, pero toda mi vida he sido actor, el jugar futbol era más un hobby. Ahora la vida me da la oportunidad de interpretar a un futbolista, aprendí las cualidades del futbol, siempre entrenamos, tenemos un plan nutricional, deportivamente crecí mucho, en televisión nuestros partidos duran 20 minutos, detrás hay 30 horas de grabación para que se vea reflejado en pantalla”.

Desafío y crecimiento

Para la nueva temporada de “O11CE”, “Lorenzo” enfrentará una nueva dinámica en su carrera al llegar al prestigiado club italiano Juventus y demostrar el por qué merece ser titular en una de las escuadras más tradicionales del balompié italiano, en tanto que “Ricky” tendrá que afrontar la madurez futbolística al encaminar a nuevos talentos de los “Halcones Dorados” para seguir siendo el mejor equipo del torneo.

“Vienen muchos cambios, ‘Lorenzo’ se va a jugar a Italia, pero tiene que luchar para mantenerse allá, en el caso de ‘Ricky’, él junto con ‘Gabo’ y ‘Dede’ avanzan a quinto año, ya dejan de ser niños y toman la batuta de los ‘Halcones Dorados’ que viene con nuevos jugadores e ideologías, y todo eso encaminado al nuevo mundial”.

¡Convive con ellos!

Firma de autógrafos de “O11CE” con Sebastián Athié y Juan David Penagos en Forum Tlaquepaque, hoy jueves a las 14:00 horas en el lobby de la planta baja de la plaza comercial.