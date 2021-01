“Nudus” revela el fin de nuestra intimidad

Desde finales de octubre pasado comenzó la filmación de la cinta mexicana de ciencia ficción, “Nudus”, la cual continuará con su rodaje durante 12 semanas, esperando pueda estrenarse a finales de este 2021. El filme es protagonizado por la actriz mexicana Carla Hernández y el actor español Alex Crusa, el cual es un thriller psicológico futurista acerca de la exposición en las redes sociales y las consecuencias de vivir en un mundo conectado en donde la intimidad ha ido desapareciendo.

El largometraje de Marsash Cinema es una producción nacional respaldada también por inversionistas de España, Estados Unidos, Perú y Argentina. “Esta ha sido un proyecto peculiar y diferente en todos los sentidos, pero ahí vamos, intentándolo con todo. ‘Nudus’ significa ‘desnuda’ en latín, pero es más por el hecho de desnudar la privacidad y la exposición que tenemos en las redes sociales y las consecuencias de vivir en un mundo hiper-conectado donde la intimidad está casi por desaparecer”.

“Nudus” tendrá guiños a las atmósferas de filmes como “THX”, ópera prima de George Lucas, así como “Minority Report” y series como “Black Mirror”. “Este proyecto lo habíamos pensado para grabarlo a inicios del 2020, pero por la pandemia tuvimos que retrasar todo. Entonces, fue interesante el haber preparado el personaje justo antes de que nos encerráramos. Es una cinta que se basa mucho en los códigos de actuación, como en las películas antiguas donde era más la interpretación que toda la postproducción. Ha sido muy divertido, aprovechamos la pandemia para mejorar el proyecto”.

En la trama, Alex interpreta a “Fran”, un interrogador con muchos matices, “con muchos toques raros en la cabeza”. “Laura” (Carla Hernández) despierta en un cuarto de interrogatorios sin poder recordar nada y justo “Fran” será quien le cuestione a ella sus recuerdos y sus deseos.

“Queremos concientizar al espectador, esa es nuestra premisa de la película, que todo lo que publiques hoy, podrá ser usado en tu contra, porque en esta pandemia vimos cómo se potenció el uso de redes sociales y cómo cada vez más se necesita de la aprobación de los seguidores, hay un riesgo al publicar tanta información privada”, comenta Alex en entrevista.

Comparte Alex que además el género como tal no se ha explotado mucho en el cine mexicano y ellos como producción quieren sacarlo adelante. “Yo entré como actor, me llamó Gibrán Bazán, el director de la película para interpretar este personaje en septiembre del año pasado, pero con lo de la pandemia, me dio la oportunidad y terminé metiéndome como productor, ha sido un proceso difícil, extraño, pero muy divertido, me ha enseñado muchísimo, en las preproducciones de las películas no estaba tan entrenado, pero ha sido interesante el estar del otro lado de las cámaras, cuando normalmente los actores solo nos preparamos para el personaje y esperamos a que nos llamen”. La dirección en la fotografía es de Carlos Hidalgo y el director Gibrán Bazán también es el guionista de la cinta.