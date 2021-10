Noche de fuego y Los lobos abren camino al Oscar y el Goya 2022

El largometraje de ficción “Noche de fuego”, dirigido por la mexicana Tatiana Huezo, es el filme seleccionado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la próxima ceremonia del premio Oscar 2022, en tanto que “Los lobos”, del cineasta tapatíos Samuel Kishi abre camino para competir por el Goya.

En recientes días, desde sus redes sociales, la AMACC compartió el listado de posibles largometrajes para representar a México en la que es considerada la máxima presea del cine, teniendo como posibilidades a “El diablo entre las piernas” de Arturo Ripstein, “La visita” de Ana Mancera, “Los Lobos” de Samuel Kishi, “Danyka” de Michael Rowe, “Selva trágica” de Yulene Olaizola, “Sin señas particulares” de Fernanda Valadez, “Una película de policías” de Alonso Ruizpalacios, y “Noche de Fuego” de Tatiana Huezo.

¿De que tratan las películas seleccionadas?

“Noche de fuego”, dirigida por Tatiana Huezo, es protagonizada por las actrices Mayra Batalla y Marya Membreño.

Desde diversas perspectivas, se reflexiona y reflejan situaciones diarias sobre cómo la infancia se ve impactada cuando el narcotráfico llega a los pequeños poblados, qué implica ser mujer en un contexto de violencia y cómo madres e hijas intentan sobrevivir aunque ello implique despojarse de su identidad.

La historia, basada en la novela “Prayers for the Stolen” (“Ladydi”, en español) de la escritora Jennifer Clement, aborda la vida de “Ana” (Marya Membreño) y su madre “Rita” (Mayra Batalla), quienes al ser habitantes de un pequeño poblado en la sierra, lidian con el incremento de la violencia en su entorno, ven cómo son agredidos y desplazados violentamente sus vecinos, hay desapariciones forzadas de niñas y cada vez es más constante el “cobro de piso” para que los criminales dejen en paz a los habitantes.

En sus intentos por no ser afectadas por la violencia y ser víctimas de desaparición forzada, “Rita”, al igual que otras madres de su comunidad, decide cambiar la imagen de sus hijas para que a primera vista no sean identificadas como niñas y sean secuestradas por los narcos, por lo que está esta situación desencadena conflictos entre madre e hija, quienes también son víctimas de otras violencias en un entorno precario que también las lleva a tener que trabajar en los campos de amapolas para encontrar el sustento del día a día.

“Sé que en un mundo ideal un niño no debería saber de estas cosas e intentamos que no solo sepan, la realidad es que los niños están en contacto con esto, cuando está tu mamá platicando con tu tía de cosas muy fuertes, hay como esta idea de que el niño no oye, que no lo va a entender y hay un mundo alrededor de los niños que entiende muy bien”, compartió la actriz Mayra Batalla en su reciente visita a Guadalajara para estrenar el filme.

Protagonistas de Noche de fuego. EL INFORMADOR / A. Camacho

“Los Lobos”, dirigida por Samuel Kishi, protagonizada por Martha Reyes y los hermanos Maximiliano y Leonardo Nájar.

Samuel Kishi ha explicado que la historia es basada en parte de su niñez junto a su hermano, el compositor Kenji Kishi, un poema dedicado a su madre, Marcela Leopo, quien los llevó a Estados Unidos con el propósito de brindarles una mejor vida; sin embargo, al llegar al llamado "sueño americano", las cosas no fueron tan sencillas.

"Es una película que habla de migración, pero también de cómo una familia fragmentada se va reconstruyendo, cómo se va amalgamando nuevamente, de cómo un espacio vacío y frío puede transformarse… En qué momento le podemos llamar hogar, llenarlo de esa calidez".

“Los Lobos” ha tenido un recorrido internacional de proyecciones, así como galardones que van desde el Gran Premio del Jurado Internacional y el Premio de la Paz en el Berlinale, HBO Ibero-American Feature Film Award in Miami Film Festival, Special Jury Award in Festival International de Films in Fribourg, Heart-on Staying Together Feature in Busan International Kids & Youth Festival, Honorable Mention International Narrative Feature in Calgary International Film Festival, Premio da Crítica ABRACCINE in Olhar de Cinema - Curitiba International Film Festival, además de ganar el Ariel mexicano en mejor co-actuación femenina con Cici Lau y música original por Kenji Kishi.

Samuel Kishi, director, y Martha Reyes Arias, protagonista de "Los lobos". EL INFORMADOR / ARCHIVO

