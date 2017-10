Noche de candela con Maluma

No hubo casa llena, pero poco le importó a Maluma para que su show se instalara por primera vez en el Palenque de Fiestas de Octubre. Si bien el público tapatío no es nuevo para el cantante colombiano, la expectativa de ver nuevamente un recinto abarrotado por su presencia no se cumplió a diferencia de su pasada presentación en el Auditorio Telmex en donde el “sold-out” fue evidente.

Aunque el retraso de más de 40 minutos logró desesperar por momentos a los cuatro mil 800 asistentes que atendieron el llamado de Maluma durante la madrugada del viernes, cuando el intérprete salió a la pista la fiesta propuesta por el colombiano cautivó a sus fans que desde el principio aplaudieron cada una de las palabras, bailes y gestos que el cantante ofreció en su repertorio de 15 canciones por poco más de hora y media.

Pese a que el orden de las canciones tampoco tuvo mucha variación, Maluma complació las peticiones del público que desde los primeros minutos del show tuvo a su disposición algunos de sus éxitos más populares como “Borró cassette”, “Sin contrato” y “El perdedor”, hasta llegar a sus duetos internacionales como “Desde esa noche”, “Vente pa’ca” y “Me llamas” y “Chantaje”, que al no contar con la presencia de sus cantantes habituales, resolvió de manera favorable en compañía de dos coristas que en todo momento le sirvieron de apoyo para intensificar la música que en esta ocasión también fue tocada en vivo sin necesidad de pistas.

Ayer el palenque en Guadalajara estuvo a otro nivel... Un público espectacular que me hizo vibrar desde el principio hasta el final GRACIAS ��������!! Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 3:50 PDT

A medio concierto y agradeciendo a sus fans tapatíos la fidelidad hacia el cantante, Maluma sorprendió al ofrecer un pequeño set acompañado por el Mariachi Azteca, conocido por ser el ensamble de Vicente Fernández, para cantar a su estilo “Acá entre nos”, y después acompañarse por su compatriota Pipe Bueno para recordar el éxito de Julión Álvarez con “Te hubieras ido antes” y finalizar su homenaje vernáculo con “El rey”.

Pasadas las dos de la mañana, Maluma seguía de pie en el escenario que por momentos era amenizado por un trío de bailarinas para seguir con la orden musical de la noche con “La temperatura”, “Party animal” y “Carnaval”.

Con solo dos cambios de ropa y sin el espectáculo de pirotecnia que caracteriza a sus conciertos, Maluma comenzó a despedirse de la audiencia dejando al final su más recientes éxitos mundiales con “Felices los 4” y “4 Babys”, repitiendo esta misma dosis durante la madrugada del sábado, la segunda fecha consecutiva que el cantante ofreció en Guadalajara en el Palenque de Fiestas de Octubre.

Fieles. Los seguidores de Maluma, en su mayoría mujeres, felices de ver a su ídolo en el tradicional recinto tapatío. EL INFORMADOR/G. Gallo

Intocable

Pese a los esfuerzos de los fans por obtener una fotografía o un abrazo de Maluma durante su estancia en Guadalajara, el cantante evitó a toda costa establecer contacto directo con sus fans desde que se detectó su llegada a un prestigiado hotel de la ciudad, en el que los pocos fans que se acercaron no lograron que el colombiano otorgara un saludo ni a la distancia.

Aunque los filtros de seguridad instalados en la periferia del escenario del Palenque evitaron que los fans llegaran hasta la tarima en la que Maluma permaneció gran parte de show, pocos fueron los fans que lograron llegar hasta el colombiano y conocer de primera mano la faceta menos amable del cantante, quien pese a no huir del abrazo de una de sus fans, sí mostró molestia quitándose de manera abrupta y sin mediar palabra cuando la jovencita intentó propinarle un beso en el rostro.