Niurka celebra el arranque musical de su hija: "Prefiero picar piedra"

Romina Marcos, hija de la talentosa vedette Niurka Marcos, ha demostrado ser capaz de hacer frente a cualquier clase de críticas que vengan de sus detractores y mucho más ahora que ha decidido entrar de lleno al mundo de la música.

"Al final quien te da el poder de ser quién eres, eres tú mismo. Tú le das el poder a la gente de que te vean como tú quieres"

"No me dejo de nadie. Mi mamá me ha dado los mejores consejos del mundo. Mientras crecí la vi trabajando, vi lo responsable y aplicada que era y eso se me quedó grabado. Ella me deja ser libre, yo tomo mis decisiones. Eso es lo que la sociedad debería fomentar", dice Romina.

Niruka señala los estereotipos de belleza

Desde niña, Romina ha estado en el ojo público al ser hija de la vedette, pero al crecer e intentar sentirse mejor con su cuerpo, no faltaron los comentarios hirientes.

"A ella (mi hija) la quieren criticar porque se viste más libre, más fashion, más holgado, de pantalón y bléiser, pero eso no quiere decir que no sea femenina, es su estilo", comenta Niurka.

Como madre, Niurka asegura que aunque al principio las críticas hacia Romina le hicieron sentir coraje e impotencia, ha aprendido a ignorarlas.

Señala que en el medio hay grandes talentos que no son modelos de belleza, y Romina es un claro ejemplo de ello, porque aunque no tenga una figura espigada como modelo de pasarela, sí es una mujer inteligente, sensual, independiente y empoderada.

"Estamos acostumbrados a vivir en sociedades que siempre están creando estereotipos, encasillando y tratando de imponer. El tema de Romina aborda esto, que somos seres humanos diferentes, pero con los mismos sentimientos, dolores, emociones y anhelos", señala Niurka sobre la canción de su hija, "Me dijeron que no".

"Me dijeron que no" de Romina Marcos: un tema autoreferencial

Romina, quien admite que el tema hace total referencia a ella, explica que tras presentarlo en el programa "Hoy", muchas mujeres la contactaron para decirle lo identificadas que se sintieron.

"Es mi realidad, lo que soy, casi no me maquillo, no me gusta tanto el show, soy muy real. Al final quien te da el poder de ser quién eres, eres tú mismo. Tú le das el poder a la gente de que te vean como tú quieres", expresa Romina.

Respecto al machismo que impera dentro de la industria musical, Romina indica: "Prefiero picar piedra, ir de escalón por escalón antes de permitir un abuso, que me quieran imponer qué hacer. Yo hago lo que quiero".

CM