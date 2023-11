En los últimos días, usuarios de las redes sociales se han conmovido hasta las lágrimas luego de que se viralizara a través de TikTok una entrevista que la psiquiatra Oh Eun-Young del programa coreano "My Golden Kids" tuvo con los padres y abuela del pequeño Geum Ji Eun de 4 años de edad.

My Golden Kids es un programa televisivo al que acuden padres de familia a pedir ayuda para poder entender y educar mejor a sus hijos. Para ello, el equipo del programa graba en su día a día a la familia para posteriormente analizar las situaciones y así brindar consejos o herramientas que le ayuden a los padres a criar de manera responsable y respetuosa a los niños y niñas.

Durante la conmovedora entrevista, los padres del niño coreano dijeron que acudían porque querían entender el comportamiento de su hijo, quien tiene un carácter problemático y agresivo con ellos y con su abuela.

Tras analizar la situación y el comportamiento del menor, la psiquiatra Oh Eun-Young descubre que no hay nada malo en él, solo se trata de un descuido por parte de sus padres, ya que el niño solo pedía amor.

Luego de realizarle una serie de preguntas, Geum Ji reveló que no se siente amado por sus padres, puesto que todo el día se encuentra solo en casa. También expresó que sentía miedo cuando su papá se enojaba; y lo único que le gustaría es que él le hablará de una forma más dulce y cariñosa.

Por último, al preguntarle sobre su mamá, al tiempo que brotaban lágrimas de sus ojos, el menor mencionó que sentía que no le agradaba.

La psiquiatra, quien también se conmovió con las declaraciones del pequeño, les recomendó a sus padres que después del trabajo deberían dedicarle al menos 30 minutos de atención a su pequeño, " su hijo se sentirá cómodo en muchos sentidos", los aconsejó.

"Mamá y papá no tienen suficiente tiempo para pasar íntimamente con su hijo. Necesitan tiempo para concentrarse solo en el niño. No es porque la abuela no le dé amor, sino que necesita atención y amor de parte de sus papás", concluyó.

